أمريكية عمرها 104 أعوام تسعى للقب أكبر لاعب قفز بالمظلات فى العالم.. صور

MENAFN - Youm7) تأمل السيدة الأمريكية دورثى هوفنر، التي تبلغ من العمر 104 أعوام، أن تحصل على اعتراف موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأنها أكبر شخص قام بالقفز بالمظلات فى العالم، وذلك بعد أن تركت عكازها على الأرض وقامت بقفزة شمالى ولاية إيلينوى.



" السن مجرد رقم "..هذا ما قالته هوفنر لحشد تجمع لمشاهدتها يوم الأحد الماضى بعد أن لمست الأرض فى منتجع سكاى دايف شيكاغو فى اوتاو، على بعد 140 كيلومتر جوب غرب مدينة شيكاغو.

القفز بالمظلات





وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، فقد تم تسجيل لقب أكبر من قام بالقفز بالمظلات فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية فى ماي 2022

وحملت اللقب لينا إنجيجارد لارسون من السويد وكانت تبلغ من العمر 103 عام. لكن سكاى دايف شيكاغو تسعى لتسجيل قفزة هوفنر فى موسوعة جينيس.







وكانت المرة الأولى التي تقوم فيها هوفنر بالقفز بالمطلة فى عمر 100 عام، ويوم الأحد، تركت حجازها على مسافة قصيرة من الطائرة التي حلقت بها للقفز، وتلقت مساعدة لصعود الطائرة والانضمام لآخرين كانوا يستعدون للقفز.

الامريكيى دورثى هوفنر 104 عام





وعندما قامت بالقفز للمرة الأولى، قالت إنه تم دفعها من الطائرة. لكن فى قفزتها الأخيرة مع مدرب معتمد من اتحاد البارشوت الأمركيى، أصرت هوفنر على قيادة القفزة من مسافة 13.55 قدم، حوالى 4100 متر.





دورثى هوفنر قبل القفز بالمظلة







وبدت العجوز الأمريكية هادئة وواثقة من نفسها عندما تم فتح باب الطائرة تمهيدا للقفز. وسقطت من الطائرة برأسها أولا، لتكمل لفة مثالية للأمام قبل ان تطير بثبات فى سقوط حر وبطنها مواجه للأرض.







