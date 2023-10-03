أوكرانيا تقصف العمق الروسى بقنابل محرمة دوليا للمرة الأولى

MENAFN - Youm7) أعلن حاكممنطقة "بريانسك" الروسية ألكسندر بوجوماز، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا أطلقت ذخائر عنقودية على قرية روسية قرب الحدود الأوكرانيةمما أدى إلى إلحاق أضرار بعدة منازل.

وقال المسؤول الروسي في منشور عبر تطبيق تيليجرام، إن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات جراء القصف الذى استهدف قرية كليموفو.

وتلقت أوكرانيا ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة، لكنها تعهدت بعدم استخدامها سوى لطرد تجمعات جنود العدو.

وفي يوليو الماضي أعلن مسئول عسكري أوكراني، أن بلاده تسلمت

ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعهدت واشنطن بإرسالها إلى كييف.



