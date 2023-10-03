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النمسا تقدم دفعة جديدة من المساعدات إلى ليبيا لمواجهة تداعيات الأعاصير

10/3/2023 4:36:52 AM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الداخلية النمساوى جيرهارد كارنر، أن بلاده أرسلت المزيد من المساعدات إلى ليبيا كجزء من الإغاثة الدولية فى حالات الكوارث.

وأشار الوزير - في تصريحات اليوم الثلاثاء، بمناسبة نقل دفعة من إمدادات الإغاثة إلى ليبيا - إلى التزام النمسا بمساعدة الأشخاص الذين تضرروا بشدة من العواصف، لافتا إلى أنه بعد الانهيار المدمر لسدين في 11 سبتمبر الماضي في مدينة (درنة) شرقي ليبيا تقدم وزارة الداخلية النمساوية مزيدًا من الدعم للمتضررين كجزء من الإغاثة الدولية في حالات الكوارث، وذلك بالتعاون مع الصليب الأحمر، موضحا أن إمدادات الإغاثة وصلت إلى ليبيا على متن طائرة نقل، وشملت الخيم والأثاث وأغطية وأدوات نظافة.



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