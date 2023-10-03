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منتخب الطائرة يخسر أمام صربيا فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس

10/3/2023 4:36:50 AM
(MENAFN- Youm7) خسر منتخب رجال
الكرة الطائرة أمام
نظيره الصربى بنتيجة 3/1 فى إطار ثالث مواجهاته بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.



وحقق منتخب رجال الكرة الطائرة الفوز أمام نظيره اليابانى صاحب الأض والجمهور بنتيجة 3 / 2، فى ثانى مبارياته بالتصفيات أول أمس الأحد قبل الحصول على راحة أمس الاثنين.



وخاض منتخب رجال الطائرة أولى مواجهاته بالتصفيات السبت أمام أمريكا فى المباراة التى انتهت بنتيجة 3 /0 لصالح الأخير، حيث تقام التصفيات فى اليابان، وتوجه منتخبنا الوطنى إلى طوكيو فى الثانية صباح الخميس استعدادا للمنافسة.



ومن المقرر أن يخوض منتخب الطائرة رابع مواجهاته أمام سلوفينيا غدا، وتونس يوم 6 من الشهر نفسه، وتركيا يوم 7 ثم فنلندا يوم 8 أكتوبر.



وضمت قائمة اللاعبين كلا من: أحمد يوسف، حسام يوسف ورضا هيكل ومحمد عسران وسيف عابد وعبد الرحمن الحسينى وأحمد عمر ومحمد مصطفى "لعبة" ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد رمصان ومحمد المهدى ومحمد رضا وأشرف اللقانى.



ويقود المنتخب فنيا فلافيو جولينيلى وحسن حصرى مدربا عاما ومحمد بخيبت المدرب وأحمد سعودى طبيب وسامح ظلام أخصائى العلاج الطبيعى وأحمد سيد محلل تقنى ووجيرو مخطط أحمال.



وتوج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بلقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى اختتمت بمصر بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 3/1 للعودة للزعامة الأفريقية بعد غياب 8 سنوات.



ونجح منتخب رجال الطائرة فى حصد اللقب الغائب منذ 8 سنوات على أرضه ووسط جماهيره، خاصة أن قوة المنتخب باتت تصاعديا مع الدخول فى فورمة المباريات، وهو اللقب التاسع فى تاريخ الفراعنة.







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