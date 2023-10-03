الإسماعيلى يصرف 75% من مكافأة الفوز على الاتحاد السكندرى بالدورى

MENAFN - Youm7) صرف مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسننسبة 75 % من مكافأة الفوز على الاتحاد السكندري بالجولة الماضية للدوري وذلك لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلى بالجولة المقبلة من دوري نايل.

ويرغب مجلس الإسماعيلى فى فرض أجواء التركيز والاستقرار على جنبات فريق الكرة لتحفيزه لمواصلة مشواره بالدورى المصري.

استقر إيهاب جلال، المدير الفني للنادى

الاسماعيلى ،

على استمرار الدفع بالتونسى حمدى النقاز في الجبهة اليمنى للدراويش في مباراة الأهلى المقرر لها الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري.

ويأتي هذا القرار بعد تألق حمدى النقاز في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة وتسجيله هدفاً وصناعة هدف آخر ليقود الدراويش للفوز على زعيم الثغر بثلاثية مقابل هدف في أول ظهور له بالموسم الجديد مع الفريق الأصفر.

وكان حمدى النقاز قد تخلف عن انطلاق فترة إعداد الاسماعيلى بسبب أزمة التأشيرة قبل أن يعود ويخضع لبرنامج بدنى مكثف استرد من خلال فورمته الفنية والبدنية.