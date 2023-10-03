الإسماعيلى يصرف 75% من مكافأة الفوز على الاتحاد السكندرى بالدورى

(MENAFN
- Youm7) صرف مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن
نسبة 75 % من مكافأة الفوز على الاتحاد السكندري بالجولة الماضية للدوري وذلك لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلى بالجولة المقبلة من دوري نايل.
ويرغب مجلس الإسماعيلى فى فرض أجواء التركيز والاستقرار على جنبات فريق الكرة لتحفيزه لمواصلة مشواره بالدورى المصري.
استقر إيهاب جلال، المدير الفني للنادى
الاسماعيلى ،
على استمرار الدفع بالتونسى حمدى النقاز في الجبهة اليمنى للدراويش في مباراة الأهلى المقرر لها الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري.
ويأتي هذا القرار بعد تألق حمدى النقاز في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة وتسجيله هدفاً وصناعة هدف آخر ليقود الدراويش للفوز على زعيم الثغر بثلاثية مقابل هدف في أول ظهور له بالموسم الجديد مع الفريق الأصفر.
وكان حمدى النقاز قد تخلف عن انطلاق فترة إعداد الاسماعيلى بسبب أزمة التأشيرة قبل أن يعود ويخضع لبرنامج بدنى مكثف استرد من خلال فورمته الفنية والبدنية.
MENAFN03102023000132011024ID1107178373
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.