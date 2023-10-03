كولر يستقر على الدفع بموديست فى هجوم الأهلى بمباراة إنبى

MENAFN - Youm7) استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على الدفع بالفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق فى التشكيل الاساسى بمباراة انبى المقرر لها مساء غداً الاربعاء بنصف نهائى كأس مصر.

ونفذ موديست برنامج تأهيلى وضعه المدرب السويسري منذ 19 سبتمبر الماضى وقتما شارك مع الفريق فى مباراة المصري البورسعيدى وهو غير جاهز فنياً نظراً لغياب محمود كهربا وصلاح محسن للإيقاف حيث تدرب اللاعب في صالة الجيم صباحًا، ومع الفريق بالمساء، وبدأ اللاعب الفرنسى يستجيب بشكل ملحوظ.

غاب موديست عن مواجهتى الذهاب والإياب أمام سان جورج الاثيوبى بدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا بسبب عدم القيد الأفريقى.

غياب أنتوني موديست جاء بسبب قيده فى فترة القيد الثالثة المستحدثة هذا الموسم من 1 إلى 30 سبتمبر، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إذ لا يحق للاعبين الذين يتم قيدهم خلال هذه الفترة المشاركة في مباريات دور الـ32، ويحق لهم المشاركة بداية من دور المجموعات، علمًا بأن هذا السبب منعه أيضاً من المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي الماضية بجانب مباراة الذهاب أمام سان جورج والتى فاز بها الأهلى بثلاثية دون رد ومباراة الاياب التى فاز بها المارد الاحمر برباعية دون رد.

وتسمح لوائح الاتحاد الأفريقي بمشاركة اللاعبين المسجلين بالفعل فى قائمة النادي الأفريقية قبل فترة القيد الثالثة، أى الذين قيدهم الأهلي فى فترة القيد الأولى خلال شهر يوليو الماضي، ثم فى الفترة الثانية التى كانت من 1 إلى 31 أغسطس، بالمشاركة فى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وشارك موديست فى مباراة المصري البورسعيدى بالجولة الأولى للدوري والتى فاز بها الاهلى برباعية دون رد ليسجل الظهور الاول بالقميص الاحمر.











