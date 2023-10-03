رئيس اتحاد الجودو: أدعم قرار ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Youm7) أعلن مرزوق على رئيس الاتحاد المصرى للجودو
دعمه لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر لها نهاية العام الجارى تنفيذا لرغبة ملايين المصريين ، موضحا أن قرار الرئيس السيسى يعنى استمرار النهضة و التطور فى مختلف المجالات خاصة المجال الرياضى .
وقال مرزوق فى تصريحات خاصة ، إن ترشح الرئيس يعنى إكمال المسيرة و استمرار الدعم لكل فئات المجتمع وخاصة الرياضيين ، و يمنحنا الثقة ودفعة للأمام .
أضاف رئيس اتحاد الجودو أن توجيهات الرئيس السيسى بالاهتمام بالشباب جعلت لديهم حافزا وثقة بالاعتماد على الشباب فى مختلف المناصب القيادية .
أشار مرزوق إلى أن الدولة المصرية أصبحت تملك بنية تحتية إنشائية قوية ، و تجذب الاتحادات الدولية و القارية لإقامة البطولات على أرض مصر من منطلق الثقة في قدرتها على تنظيم أى حدث رياضى .
وكان
الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.
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