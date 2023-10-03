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رئيس اتحاد الجودو: أدعم قرار ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية

10/3/2023 4:36:49 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن مرزوق على رئيس الاتحاد المصرى للجودو
دعمه لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر لها نهاية العام الجارى تنفيذا لرغبة ملايين المصريين ، موضحا أن قرار الرئيس السيسى يعنى استمرار النهضة و التطور فى مختلف المجالات خاصة المجال الرياضى .




وقال مرزوق فى تصريحات خاصة ، إن ترشح الرئيس يعنى إكمال المسيرة و استمرار الدعم لكل فئات المجتمع وخاصة الرياضيين ، و يمنحنا الثقة ودفعة للأمام .



أضاف رئيس اتحاد الجودو أن توجيهات الرئيس السيسى بالاهتمام بالشباب جعلت لديهم حافزا وثقة بالاعتماد على الشباب فى مختلف المناصب القيادية .



أشار مرزوق إلى أن الدولة المصرية أصبحت تملك بنية تحتية إنشائية قوية ، و تجذب الاتحادات الدولية و القارية لإقامة البطولات على أرض مصر من منطلق الثقة في قدرتها على تنظيم أى حدث رياضى .


وكان
الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.









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