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طارق السيد: استقبلت قرار الرئيس السيسى بالترشح بمنتهى السعادة لاستمرار العمل والتنمية

10/3/2023 4:36:49 AM
(MENAFN- Youm7) أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق ، أنه استقبل خبر اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تلبيته لنداء الملايين من المصريين بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة بكثير من السعادة والفرحة وشعر بالإطمئنان على استقرار الدولة المصرية.
وقال طارق السيد لـ"اليوم السابع" إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوات المصريين يؤكد حرصه الشديد على استقرار الوطن واستكمال خطة البناء والتنمية التي بدأها منذ اليوم الأول لتوليه المهمة.
وأشاد السيد بالمشهد الحضارى الذى شهدته الميادين والشوارع المصرية مساء أمس تفاعلا مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعبيرا صريحا من جموع المصريين على تأييد قرار الرئيس بالترشح في الانتخابات الرئاسية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.



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