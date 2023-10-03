حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 10 (كونا) -- الثالث من أكتوبر
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1961 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بتعيين الشيخ صباح السالم الصباح أول رئيس لدائرة الخارجية اضافة إلى منصبه رئيسا لدائرة الصحة العامة.
1977 - طائرة يابانية مخطوفة تتوقف في مطار الكويت الدولي للتزود بالوقود وتغادر إلى دمشق بعد اطلاق سراح سبع رهائن.
1986 - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح المبنى الجديد للبعثة الكويتية الدائمة في الأمم المتحدة بنيويورك.
1998 - سوق الكويت للأوراق المالية يبدأ التعاملات الآجلة لتصبح بذلك أول بورصة في الشرق الأوسط تعتمد مثل هذه المعاملات.
2005 - افتتاح المقر الدائم للجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية التابعة للديوان الأميري والتي أنشئت عام 1991.
2010 - المنتخب الكويتي الرديف لكرة القدم يتوج بطلا لبطولة غرب آسيا السادسة بعد تغلبه على نظيره الايراني بنتيجة (2 - 1) في اللقاء الذي جمعهما على استاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة بالأردن.
2013 - شركة البترول الكويتية العالمية (كيو8) تفتتح أول محطة وقود من دون عمال تقام على طريق سريع وأطلقت عليها اسم (تانغو) بمدينة ايمنس في هولندا.
2018 - بورصة الكويت تحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد العالمي للبورصات خلال الدورة ال58 للجمعية العامة للاتحاد العالمي للبورصات والتي تستضيفها العاصمة اليونانية أثينا.
2019 – الكويت تفوز بعضوية لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) التابعة لجامعة الدول العربية.
2021 - المدارس الحكومية والخاصة تستقبل طلبتها حضوريا للعام الدراسي الجديد بعد انقطاع دام نحو 18 شهرا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وسط إجراءات وقائية.
2021 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية منحة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 9ر1 مليون دولار أمريكي للإسهام في دعم مشروع تطوير الخدمات الصحية للاجئين السوريين في الأردن. 2022 - جامعة الكويت تعلن تسجيل أستاذ التقنية البيئية الدكتور بدر العنزي براءة اختراع حول (تحسين المياه وحل مشكلة تلوث البيئة بطريقة علمية) مما يساهم في تحسين جودة البيئة الكويتية. (النهاية)
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