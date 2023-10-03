حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 10 (كونا) -- الثالث من أكتوبر

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1961 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بتعيين الشيخ صباح السالم الصباح أول رئيس لدائرة الخارجية اضافة إلى منصبه رئيسا لدائرة الصحة العامة.

1977 - طائرة يابانية مخطوفة تتوقف في مطار الكويت الدولي للتزود بالوقود وتغادر إلى دمشق بعد اطلاق سراح سبع رهائن.

1986 - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح المبنى الجديد للبعثة الكويتية الدائمة في الأمم المتحدة بنيويورك.

1998 - سوق الكويت للأوراق المالية يبدأ التعاملات الآجلة لتصبح بذلك أول بورصة في الشرق الأوسط تعتمد مثل هذه المعاملات.

2005 - افتتاح المقر الدائم للجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية التابعة للديوان الأميري والتي أنشئت عام 1991.

2010 - المنتخب الكويتي الرديف لكرة القدم يتوج بطلا لبطولة غرب آسيا السادسة بعد تغلبه على نظيره الايراني بنتيجة (2 - 1) في اللقاء الذي جمعهما على استاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة بالأردن.

2013 - شركة البترول الكويتية العالمية (كيو8) تفتتح أول محطة وقود من دون عمال تقام على طريق سريع وأطلقت عليها اسم (تانغو) بمدينة ايمنس في هولندا.

2018 - بورصة الكويت تحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد العالمي للبورصات خلال الدورة ال58 للجمعية العامة للاتحاد العالمي للبورصات والتي تستضيفها العاصمة اليونانية أثينا.

2019 – الكويت تفوز بعضوية لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) التابعة لجامعة الدول العربية.

2021 - المدارس الحكومية والخاصة تستقبل طلبتها حضوريا للعام الدراسي الجديد بعد انقطاع دام نحو 18 شهرا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وسط إجراءات وقائية.

2021 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية منحة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 9ر1 مليون دولار أمريكي للإسهام في دعم مشروع تطوير الخدمات الصحية للاجئين السوريين في الأردن. 2022 - جامعة الكويت تعلن تسجيل أستاذ التقنية البيئية الدكتور بدر العنزي براءة اختراع حول (تحسين المياه وحل مشكلة تلوث البيئة بطريقة علمية) مما يساهم في تحسين جودة البيئة الكويتية. (النهاية)