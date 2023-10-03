سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 79ر1 دولار ليبلغ 11ر96 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 10 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 79ر1 دولار ليبلغ 11ر96 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل 90ر97 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 49ر1 دولار لتبلغ 71ر90 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97ر1 دولار لتبلغ 82ر88 دولار. (النهاية)
خ م / ا ع س
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