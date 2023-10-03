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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 79ر1 دولار ليبلغ 11ر96 دولار

10/3/2023 4:36:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 10 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 79ر1 دولار ليبلغ 11ر96 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل 90ر97 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 49ر1 دولار لتبلغ 71ر90 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97ر1 دولار لتبلغ 82ر88 دولار. (النهاية)

خ م / ا ع س




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