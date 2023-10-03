مؤسسة التمويل الدولية: مستعدون لتسخير خبراتنا لتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سليمان رضا (لقاء)

الكويت - 3 - 10 (كونا) -- أكدت مؤسسة التمويل الدولية (اي اف سي) اليوم الثلاثاء استعدادها لتسخير كل خبراتها في تحفيز الاقتصاد الكويتي وطرح رؤيتها في تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في الخطة التنموية الشاملة في دولة الكويت.

وقالت نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هالة روحو في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة زيارتها للبلاد إن المؤسسة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية في الدول المختلفة وتوفير فرص عمل ومواجهة التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية حاليا.

وأضافت روحو أن الهدف الرئيسي من زيارتها للكويت هو استكشاف مجالات الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص والتطلع إلى الفرص الكامنة للشركات الكويتية للدخول إلى الأسواق الناشئة.

ولفتت إلى أهمية فتح باب التعاون لدعم الحكومة الكويتية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مبينة أنها ستلتقي خلال الزيارة العديد من كبار ممثلي الحكومة والقطاع الخاص لاسيما وزير المالية فهد الجارالله والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان.

وذكرت أنه سبق لمؤسسة التمويل الدولية أن أطلقت بعض المشاريع مع القطاع الخاص الكويتي أهمها أربعة مشاريع مع شركة (زين للاتصالات) في العراق وملاوي حيث قدمت المؤسسة تسهيلات بقيمة 261 مليون دولار أمريكي وجمعت 414 مليون دولار من خلال المشاريع الأربعة مما ساهم في تعزيز توسع خدمات شبكة المحمول في البلدين.

وأفادت بأن المؤسسة تتعاون مع عدة دول في المنطقة إذ قامت بالاستثمار في شهر مارس الماضي في أول (سند أخضر) بالأردن الذي سيصدره (البنك الأردني الكويتي) الذي من شأنه المساعدة على تمويل المشروعات الخضراء في المملكة والتصدي للتحديات المناخية المتزايدة هناك.

وقالت روحو إن حصيلة (السند الأخضر) سوف تخصص لمصلحة المشروعات والأصول الخضراء بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة والمركبات منخفضة الانبعاثات الكربونية والبنية التحتية مثل وسائل النقل منخفضة الانبعاثات الكربونية والمباني المستدامة.

وأعربت عن الأمل في بناء شراكات جديدة ومثمرة مع المؤسسات الاقتصادية الكويتية في تعزيز التنمية سواء داخل الكويت أو خارجها مشيرة إلى وجود "فرصة حقيقية" لتكرار النجاحات التي قامت بها المؤسسة في دول الخليج الاخرى مع دولة الكويت خاصة في مجال مشاريع الطاقة المتجددة وتدعيم شراكات القطاعين العام والخاص.

وكشفت أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية عبر الحدود بلغت ستة مليار دولار من الحساب الخاص للمؤسسة ونحو 7ر4 مليار دولار من خلال مؤسسات تمويلية لانشاء 170 مشروعا اقتصاديا.

وأفادت بأن أنشطة المؤسسة في دول الخليج تضمنت الاستثمار مع شركة (مصدر) الإماراتية لإنشاء أول مزرعة رياح في أوزبكستان ومنع انبعاث أكثر من مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا كما وقعت معها اتفاقا لإنشاء منصة للهيدروجين الأخضر مخصص للاسواق الناشئة لاسيما في أفريقيا.

وأكدت روحو أن دول الخليج تتمع "بفرصة لا مثيل لها" لريادة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا إذ لديها رأس المال والخبرة.

وقالت إن هناك "مؤشرات حقيقية" تبرهن على رغبة دول الخليج في قيادة التنمية المستدامة في الشرق الأوسط إذ أظهرت بعض التقارير أن التمويل الخليجي المستدام نما من 600 مليون دولار في عام 2021 إلى 5ر8 مليار دولار في عام 2022".

وذكرت أن مؤسسة التمويل الدولية "رائدة" في مجال تمويل مشاريع الاقتصاد المستدام إذ ساهم عملها في مجال الشراكات بين القطاعيين العام والخاص حتى الآن في إتاحة أكثر من 46 مليار دولار على مستوى العالم منذ عام 2004 مما أدى إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات لأكثر من 150 مليون شخص حول العالم.

وقالت روحو إن السنة المالية الحالية شهدت ارتباط المؤسسة بمستوى قياسي من التمويل بلغ 43 مليار دولار موجه لشركات ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية مبينة أن المؤسسة تعول على "قوة القطاع الخاص في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك بين الشعوب في وقت تصارع فيه البلدان النامية من تداعيات الازمات العالمية المتفاقمة".

يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية هي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي وتعمل في أكثر من 100 بلد حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في البلدان النامية. (النهاية) س م ر / ه ث / ت م