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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 309ر0 واليورو ينخفض إلى 323ر0

10/3/2023 4:36:40 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 10 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 309ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 94ر0 في المئة لمستوى 323ر0 دينار مقارنة بأسعار أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 92ر0 في المئة لمستوى 373ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 32ر0 في المئة لمستوى 336ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)

ه ث




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