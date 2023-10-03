الأحزاب الباكستانية تبدأ استعداداتها لخوض غمار الانتخابات المقبلة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سردار برهان (تقرير اخباري)

إسلام آباد - 3 - 10 (كونا) -- بدأت الأحزاب السياسية في باكستان استعداداتها لخوض غمار الانتخابات العامة بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات أن عملية التصويت ستجرى في الأسبوع الأخير من شهر يناير المقبل.

وعلى الرغم من أن اللجنة لم تحدد يوما بعينه لإجراء التصويت فإن هناك انقساما واضحا بين الأحزاب السياسية بشأن توقيت الانتخابات العامة.

ويتمسك حزب (حركة الإنصاف) الحاكم سابقا وحزب الشعب الباكستاني بضرورة التعجيل بإجراء الانتخابات وعدم تأجيلها أكثر من ذلك وأن تعلن لجنة الانتخابات موعدا محددا لإجراء الاقتراع.

وخطت لجنة الانتخابات رسميا خطوة للأمام نحو الانتخابات العامة من خلال إصدار ترسيمها الأولي للدوائر الانتخابية بناء على تعداد 2023.

وكان هناك تباين في المواقف بين لجنة الانتخابات ومجلس النواب حول موضوع ترسيم الدوائر الانتخابية.

واقترح رئيس باكستان عارف علوي أن تقوم اللجنة بإجراء الانتخابات في غضون 90 يوما من حل المجالس النيابية بموجب الدستور إلا أنها على خلاف ذلك أعلنت أن الانتخابات العامة في البلاد ستجرى في الأسبوع الأخير من شهر يناير المقبل وهو القرار الذي أيدته أيضا العديد من الأحزاب السياسية الرئيسية.

ودعت اللجنة المواطنين إلى تقديم اعتراضاتهم بشأن الترسيمات الجديدة حتى تتمكن من مراجعة قراراتها بشأن الدوائر حيثما كان ذلك مبررا.

ومع اقتراب الانتخابات استعدت الأحزاب السياسية لخوض الحملات الدعائية.

وأعرب زعيم حزب (جمعية علماء الإسلام) الذي ينتمي للتيار الديني فضل الرحمن عن مخاوفه بشأن إجراء الانتخابات في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا الواقعين جنوب غربي وشمالي البلاد على الترتيب خلال موسم الشتاء القارس. وفي حديث لوسائل الإعلام قال فضل الرحمن إنه سيكون من الصعب إجراء الانتخابات في أنحاء كثيرة من خيبر بختونخوا وبلوشستان لكن حزبه لن يطالب بأي تأجيل للانتخابات.

وفي محاولة لرفع معنويات الناخبين أعلن زعيم حزب (الرابطة الإسلامية الباكستانية) نواز شريف الذي تولى رئاسة الحكومة ثلاث مرات عودته إلى البلاد في 21 من الشهر الجاري.

ويعيش نواز شريف في بريطانيا منذ أربع سنوات في منفى اختياري وهو مطلوب للمثول أمام المحاكم في عدة قضايا مرفوعة ضده.

ومن ناحية أخرى يواجه رئيس الوزراء السابق عمران خان أيضا عقوبة السجن على خلفية قضايا مرفوعة ضده كما لا تنطبق عليه شروط لجنة الانتخابات لخوض الانتخابات المقبلة. وطالب بيلاوال بوتو زرداري وهو زعيم حزب سياسي بارز آخر في إقليم السند الجنوبي في مؤتمر صحفي لجنة الانتخابات بإعلان موعد محدد لإجراء الانتخابات في البلاد.

وهناك عقبة أخرى أمام سير العملية الانتخابية في البلاد في وقت تتزايد أعمال العنف في خيبر بختونخوا وبلوشستان المتاخمين للحدود مع أفغانستان.

وشرعت الحكومة في تنفيذ عدة عمليات ضد المسلحين الذين يستهدفون بشكل نشط قوات الأمن والمنشآت الحكومية واتهمت حكومة طالبان في أفغانستان بالسماح لهؤلاء المقاتلين باستخدام أراضيها لشن الهجمات وهو ما تنفيه طالبان.

وتقود باكستان منذ حل الجمعية الوطنية (البرلمان) في أغسطس الماضي حكومة انتقالية بقيادة رئيس الوزراء أنور الحق كاكار وتتمثل مهمتها في ضمان إجراء انتخابات شفافة.

وتواجه باكستان أزمة على الساحة السياسية منذ أن خسر رئيس الوزراء آنذاك عمران خان تصويتا برلمانيا بحجب الثقة في أبريل من العام الماضي.

ولقد أدت الأزمة السياسية إلى صعوبات اقتصادية في البلاد شملت ارتفاع التضخم وأسعار الوقود بشكل ملحوظ مما خلق صعوبات في معيشة عامة الناس.

وقد تختلف الأحزاب حول موعد الانتخابات المقبلة لكن باكستان تتطلع إلى انتخابات حرة ونزيهة لتسوية الخلاف على ساحتها السياسية. (النهاية) س ب ك / ط م ا