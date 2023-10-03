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انطلاق بطولة العالم للبولينغ غدا في الكويت بمشاركة 400 لاعب ولاعبة

10/3/2023 4:36:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 10 (كونا) -- تنطلق بطولة العالم للبولينغ غدا الاربعاء بمجمع نادي البولينغ الكويتي وتستمر منافساتها حتى ال15 من اكتوبر الجاري بمشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة يمثلون 24 منتخبا للرجال و12 منتخبا للسيدات.
وتشهد البطولة في منافسات الرجال مشاركة منتخبات كوريا وسنغافورة وهونغ كونغ ومكاو وقطر والسعودية والفلبين والصين وأوزبكستان وكازاخستان والامارات وعمان وإيران والأردن وماليزيا والتشيك والدنمارك وألمانيا وليتوانيا وكولومبيا وكندا ومصر اضافة الى الكويت.
وفي منافسات السيدات في البطولة تشارك منتخبات كوريا وسنغافورة والسعودية والفلبين والصين وكازاخستان وماليزيا والدنمارك وألمانيا وكولومبيا وكندا اضافة الى الكويت.
وقال رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي للبولينغ رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الشيخ طلال المحمد الصباح في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان اللجنة على أتم الاستعداد لاستقبال هذا الحدث الرياضي العالمي مبينا أن مجمع النادي بات في أبهى حلة لاستقبال أبطال وبطلات العالم للعبة.
وأضاف الشيخ طلال الصباح أن المنتخبات المشاركة وصلت للبلاد تباعا وبدأت التدريب بصالات المجمع استعدادا لبدء منافسات البطولة التي من المتوقع أن تشهد قوة وتنافسية كبيرة في ظل تواجد أبرز لاعبي ولاعبات العالم مرحبا بالوفود الرياضية المشاركة في بلدهم الكويت.
وأشار الى أن تنظيم هذا التجمع الرياضي العالمي الكبير في الكويت من شأنه أن يضع رياضة البولينغ الكويتية على خريطة العالم الرياضية فضلا عن دوره بإظهار الوجه الحضاري للكويت لا سيما ان قنوات عالمية من مختلف قارات العالم ستنقل فعاليات البطولة.
وأوضح أن لاعبي ولاعبات المنتخب الكويتي جاهزون لخوض غمار البطولة اذ أكملوا استعداداتهم لتقديم أفضل مستوى لهم معتبرا أن مشاركتهم في مونديال البولينغ ستسهم في إكسابهم خبرات مهمة لا سيما أن المنتخب يضم عددا من اللاعبين واللاعبات الواعدين. (النهاية)

ف ش ا / ا ع س




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