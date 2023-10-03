النفط ينخفض إلى ما دون 90 دولارا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)- انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة 0.7 في المئة، وانخفض سعر خام برنت إلى ما دون 90 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ أيلول 2023، وفقا لبيانات التداول.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت، تسليم كانون الأول المقبل، بنسبة 0.77 بالمئة ليصل إلى 89.73 دولارا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، للتسليم في تشرين الثاني المقبل، بنسبة 0.9 بالمئة لتصل إلى 87.91 دولارا.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها أسعار خام برنت مثل هذا التراجع، منذ 8 أيلول الماضي.
--(بترا)
رصد/رس/أ م / س س
03/10/2023 11:20:41
MENAFN03102023000117011021ID1107178359
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