Tuesday, 03 October 2023 01:29 GMT

النفط ينخفض إلى ما دون 90 دولارا

10/3/2023 4:36:32 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة 0.7 في المئة، وانخفض سعر خام برنت إلى ما دون 90 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ أيلول 2023، وفقا لبيانات التداول.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت، تسليم كانون الأول المقبل، بنسبة 0.77 بالمئة ليصل إلى 89.73 دولارا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، للتسليم في تشرين الثاني المقبل، بنسبة 0.9 بالمئة لتصل إلى 87.91 دولارا.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها أسعار خام برنت مثل هذا التراجع، منذ 8 أيلول الماضي.
--(بترا)
رصد/رس/أ م / س س
03/10/2023 11:20:41

MENAFN03102023000117011021ID1107178359

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث