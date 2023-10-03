النفط ينخفض إلى ما دون 90 دولارا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة 0.7 في المئة، وانخفض سعر خام برنت إلى ما دون 90 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ أيلول 2023، وفقا لبيانات التداول.

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت، تسليم كانون الأول المقبل، بنسبة 0.77 بالمئة ليصل إلى 89.73 دولارا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، للتسليم في تشرين الثاني المقبل، بنسبة 0.9 بالمئة لتصل إلى 87.91 دولارا.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها أسعار خام برنت مثل هذا التراجع، منذ 8 أيلول الماضي.

--(بترا)

رصد/رس/أ م / س س

03/10/2023 11:20:41

