البترا على أعتاب المليون زائر للمرة الثانية في تاريخ سياحتها

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 3 تشرين الأول(بترا) -اقتربت مدينة البترا الأثرية من تخطي حاجز المليون زائر العام الحالي للمرة الثانية في تاريخ سياحتها بعد عام 2019، حيث زار المدينة منذ بداية العام الحالي 2023 وحتى نهاية شهر أيلول الماضي نحو 967883 زائرا من مختلف الجنسيات.

وبلغت نسبة زيادة أعداد الزوار منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول 71 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد الزوار 564566 زائرا.

وبلغ مجموع زوار المدينة خلال شهر أيلول الماضي نحو 116935 زائرا من مختلف أنحاء العالم، وكان أغلبهم من الجنسيات الأجنبية، وبلغت أعدادهم نحو 96755 زائرا بينما كان عدد الزوار العرب خلال ذات الشهر 4862 زائرا ، فيما بلغ عدد الزوار الأردنيين 14711 زائرا منهم 3449 زائرا من خلال برنامج أردننا جنة.

وبحسب الإحصائية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ارتفع عدد زوار المدينة خلال شهر أيلول، بنسبة 25% عن ذات الفترة من العام 2019، والذي شهد مليونية السياحة الأولى، و 42% عن أيلول العام الماضي.

وقالت السلطة، في بيان ، إن البترا شهدت خلال العام الحالي طلباً متزايداً على المدينة الوردية كوجهة سياحية من مختلف جنسيات العالم لاسيما الجنسيات الأوروبية،موضحة أنها تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على الموقع الأثري كموقع تراث عالمي وفي ذات الوقت استدامة حركة السياحة بما يخدم مختلف القطاعات في المنطقة الرسمية والمحلية.

و أشارت السلطة الى أن عدد الفنادق والمخيمات التي تعمل في المنطقة حالياً بلغت 63 منشأة منها 6 فنادق خمس نجوم و6 فنادق 4 نجوم،فيما تبلغ عدد الغرف الفندقية نحو 3245 غرفة بواقع 5477 سريرا.

وأكدت السلطة أن المنطقة تشهد إقبالاً على الاستثمار بالمجال الفندقي خصوصاً من قبل أبناء المجتمع المحلي في البترا، حيث قدمت السلطة تسهيلات لأكثر من 13 فندقا جديدا من مختلف التصنيفات ،ما سيسهم بزيادة تنافسية البترا عالمياً.

وأشارت إلى وضع خطط في وقت سابق تسهم في انحصار موسمية السياحة، وتنويع المنتج السياحي في المنطقة من خلال العديد من الفعاليات والمشروعات مثل مشروع القرية الثقافية والتي أقيم على مسرحها هذا العام العديد من الحفلات التي أحياها فنانون عرب وفرق موسيقية عالمية في مقدمتهم فنان العرب محمد عبدة وهبة طوجي وفايا يونان.

--(بترا)





ا ص / س س

03/10/2023 10:25:52