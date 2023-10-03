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سوريا: إصابة عسكريين اثنين في عدوان إسرائيلي على محيط دير الزور

10/3/2023 4:36:29 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- أصيب عسكريان سوريان بجروح جراء عدوان إسرائيلي على مواقع للقوات المسلحة السورية في محيط دير الزور شرقي البلاد،، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الثلاثاء عن مصدر عسكري قوله، "حوالي الساعة 23.50 من مساء أمس، نفذ الجيش الإسرائيلي عدوانا جويا على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور".
وأوضح المصدر أن العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ
03/10/2023 10:19:07

MENAFN03102023000117011021ID1107178356

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