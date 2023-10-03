سوريا: إصابة عسكريين اثنين في عدوان إسرائيلي على محيط دير الزور

سوريا: إصابة عسكريين اثنين في عدوان إسرائيلي على محيط دير الزور
التاريخ
10/3/2023 4:36:29 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)- أصيب عسكريان سوريان بجروح جراء عدوان إسرائيلي على مواقع للقوات المسلحة السورية في محيط دير الزور شرقي البلاد،، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الثلاثاء عن مصدر عسكري قوله، "حوالي الساعة 23.50 من مساء أمس، نفذ الجيش الإسرائيلي عدوانا جويا على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور".
وأوضح المصدر أن العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ
03/10/2023 10:19:07
MENAFN03102023000117011021ID1107178356
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