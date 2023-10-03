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إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

10/3/2023 4:36:28 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 3 تشرين الأول (بترا) - أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية جالود جنوب نابلس، كما اعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينيا من نابلس ومناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين من مستوطنة "ايش كودش" هاجموا منازل المواطنين الفلسطينيين في القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة شابين بالمطاط، وآخر بكسر بيده، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.
وأوضحت أن المستوطنين أقدموا على تقطيع أعمدة الكهرباء على مسافة قرابة 500 متر من شبكة الكهرباء الواصلة بين بلدتي قصرة وجالود.
كما أُصيب مواطنون فلسطينيون اليوم، بالرصاص وآخرون بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا جنوب نابلس.
وأكدت الجمعية، أن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام البلدة.
من جهة اخرى، شنت قوات الاحتلال اليوم، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت 14 فلسطينيا.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بان قوات الاحتلال اعتقلت أربعة عشر مواطنا من الفلسطينيين خلال مداهمة مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة ونابلس وبيت لحم وجنين وطولكرم وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد الاحتلال.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
03/10/2023 10:13:45

MENAFN03102023000117011021ID1107178355

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