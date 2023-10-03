إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 3 تشرين الأول (بترا) - أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية جالود جنوب نابلس، كما اعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينيا من نابلس ومناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين من مستوطنة "ايش كودش" هاجموا منازل المواطنين الفلسطينيين في القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة شابين بالمطاط، وآخر بكسر بيده، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.
وأوضحت أن المستوطنين أقدموا على تقطيع أعمدة الكهرباء على مسافة قرابة 500 متر من شبكة الكهرباء الواصلة بين بلدتي قصرة وجالود.
كما أُصيب مواطنون فلسطينيون اليوم، بالرصاص وآخرون بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا جنوب نابلس.
وأكدت الجمعية، أن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام البلدة.
من جهة اخرى، شنت قوات الاحتلال اليوم، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت 14 فلسطينيا.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بان قوات الاحتلال اعتقلت أربعة عشر مواطنا من الفلسطينيين خلال مداهمة مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة ونابلس وبيت لحم وجنين وطولكرم وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد الاحتلال.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
03/10/2023 10:13:45
MENAFN03102023000117011021ID1107178355
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