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تشكيلات إدارية بوظيفة مدير قضاء في وزارة الداخلية

10/3/2023 4:36:26 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- قرر وزير الداخلية مازن الفراية، تعيين عدد من موظفي الوزارة بوظيفة مدير قضاء، اعتباراً من تاريخ يوم غد الأربعاء وهم، شبلي نواش العميان، صالح راتب المجالي، قيس راضي حداد‏، محمود عوض السلايطة، غيث محمد عبيدات، عبدالله شهاب أبو وندي، عبدالكريم محسن أبو دلو، أيمن مد الله الذيابات.
--(بترا)
را/أ م
03/10/2023 10:01:41

MENAFN03102023000117011021ID1107178354

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