تشكيلات إدارية بوظيفة مدير قضاء في وزارة الداخلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- قرر وزير الداخلية مازن الفراية، تعيين عدد من موظفي الوزارة بوظيفة مدير قضاء، اعتباراً من تاريخ يوم غد الأربعاء وهم، شبلي نواش العميان، صالح راتب المجالي، قيس راضي حداد‏، محمود عوض السلايطة، غيث محمد عبيدات، عبدالله شهاب أبو وندي، عبدالكريم محسن أبو دلو، أيمن مد الله الذيابات.

--(بترا)

را/أ م

03/10/2023 10:01:41