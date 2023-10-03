مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 3 تشرين أول (بترا) - اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك -الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة وذلك بحراسة و حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح .

وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية العامة بالقدس ،في بيان،إن مئات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، فيما يسمونه رابع أيام عيد "العُرش" اليهودي حسب التقويم العبري .

وتجولت مجموعات كبيرة من المستوطنين في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأدت طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى، وتحديدا عند بابي السلسلة والقطانين وسط انتشار كبير لشرطة الاحتلال بالبلدة القديمة ومحيط الاقصى .

يشار إلى أن 1941 مستوطنا اقتحموا أمس الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية حاملين "قرابين نباتية" من سعف النخيل، بعد نجاحهم في إدخالها، فيما ارتدى آخرون "لباس الكهنة" الديني.

وفرضت سلطات الاحتلال بالتزامن مع عيد "العُرش" اليهودي، قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وتستمر أيام عيد "العُرش" حتى السابع من تشرين الأول الحالي ، وكثفت "منظمات الهيكل" المزعوم هذه الفترة دعواتها لزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى.

وعيد "العُرش" هو المناسبة الثالثة ضمن موسم الأعياد اليهودية هذا العام، ويأتي بعد رأس السنة العبرية الجديدة، و"يوم الغفران". ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتشديد على أبناء شعبنا، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة، حيث دعت جماعات يمينية يهودية إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد لمناسبة تلك الأعياد.

--(بترا)

م . ف /اص / س س

03/10/2023 09:54:27

