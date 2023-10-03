مجمع اللغة العربية يفوز بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول(بترا)- فاز مجمع اللغة العربية الأردني بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية عن فرع نشر الوعي اللغوي.

وثمن المجمع في بيان صحفي اليوم الثلاثاء لمجمع الملك سلمان والقائمين عليه جهودهم في خدمة اللغة، وتعزيز مكانتها، وترسيخ الهوية العربية المعبرة عن العمق اللغوي والثراء التاريخي والثقافي والامتداد الحضاري الفاعل.

وبحسب البيان، حصل المجمع على الجائزة عن فئة المؤسسات لتميُّز إسهاماته في خدمة اللغة العربية بعراقتها، وامتداد نطاقها الزماني على مدى عقود، وتقديم مبادرات في الدفاع عن اللغة العربية، وتعزيز سبل الحفاظ على سلامتها، والعمل على مواكبة متطلبات مجتمع المعرفة بتشجيع التأليف، والترجمة، والنشر في اللغة العربية وقضاياها، فضلًا عن وضع معاجم لمصطلحات العلوم والآداب والفنون، والسعي إلى توحيد المصطلحات بالتعاون مع المؤسسات التربوية والعلمية واللغوية والثقافية.

وتمثل الجائزة إحدى المبادرات الأساسية التي أطلقها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، لخدمة اللغة وتعزيز حضورها، وتكريم المتميزين فيها، كجزء من سياق العمل التأسيسي المتكامل المنبثق من الاهتمام بتعزيز الهوية، وبعث الأصالة، وإثراء الإنسان في جوانب شخصيته ومهاراته.

وتتضمن الجائزة مختلف الفروع الأساسية التي تشترك في ترسيخ الهوية اللغوية في التعليم، وحوسبة العربية، والبحث العلمي، ونشر الوعي اللغوي.

وتهدف الجائزة إلى تكريم المتميزين في خدمة اللغة العربية وتقدير جهودهم، ولفت الأنظار إلى عِظَم الدور الذي يؤديه هؤلاء في حفظ الهوية اللغوية، وترسيخ الثقافة العربية، وتعميق الولاء وتجويد التواصل بين أفراد المجتمع العربي، وتكثيف التنافس في المجالات المستهدَفة، وزيادة الاهتمام والعناية بها، وتقدير التخصصات المتصلة بها؛ لضمان مستقبلٍ زاهرٍ للغة العربية، وتأكيد صدارتها بين اللغات.

--(بترا)

م ت/ف ج

03/10/2023 09:49:02