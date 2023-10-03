مجمع اللغة العربية يفوز بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول(بترا)- فاز مجمع اللغة العربية الأردني بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية عن فرع نشر الوعي اللغوي.
وثمن المجمع في بيان صحفي اليوم الثلاثاء لمجمع الملك سلمان والقائمين عليه جهودهم في خدمة اللغة، وتعزيز مكانتها، وترسيخ الهوية العربية المعبرة عن العمق اللغوي والثراء التاريخي والثقافي والامتداد الحضاري الفاعل.
وبحسب البيان، حصل المجمع على الجائزة عن فئة المؤسسات لتميُّز إسهاماته في خدمة اللغة العربية بعراقتها، وامتداد نطاقها الزماني على مدى عقود، وتقديم مبادرات في الدفاع عن اللغة العربية، وتعزيز سبل الحفاظ على سلامتها، والعمل على مواكبة متطلبات مجتمع المعرفة بتشجيع التأليف، والترجمة، والنشر في اللغة العربية وقضاياها، فضلًا عن وضع معاجم لمصطلحات العلوم والآداب والفنون، والسعي إلى توحيد المصطلحات بالتعاون مع المؤسسات التربوية والعلمية واللغوية والثقافية.
وتمثل الجائزة إحدى المبادرات الأساسية التي أطلقها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، لخدمة اللغة وتعزيز حضورها، وتكريم المتميزين فيها، كجزء من سياق العمل التأسيسي المتكامل المنبثق من الاهتمام بتعزيز الهوية، وبعث الأصالة، وإثراء الإنسان في جوانب شخصيته ومهاراته.
وتتضمن الجائزة مختلف الفروع الأساسية التي تشترك في ترسيخ الهوية اللغوية في التعليم، وحوسبة العربية، والبحث العلمي، ونشر الوعي اللغوي.
وتهدف الجائزة إلى تكريم المتميزين في خدمة اللغة العربية وتقدير جهودهم، ولفت الأنظار إلى عِظَم الدور الذي يؤديه هؤلاء في حفظ الهوية اللغوية، وترسيخ الثقافة العربية، وتعميق الولاء وتجويد التواصل بين أفراد المجتمع العربي، وتكثيف التنافس في المجالات المستهدَفة، وزيادة الاهتمام والعناية بها، وتقدير التخصصات المتصلة بها؛ لضمان مستقبلٍ زاهرٍ للغة العربية، وتأكيد صدارتها بين اللغات.
--(بترا)
م ت/ف ج
03/10/2023 09:49:02
MENAFN03102023000117011021ID1107178351
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.