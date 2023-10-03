الذهب يسجل أطول سلسلة خسائر منذ آب 2022

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)- سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، أطول سلسلة خسائر منذ آب 2022 مع استمرار عمليات البيع، بعدما أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما تصدر بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.
ووفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1817 دولارا للأوقية (الأونصة)، وانخفض للجلسة السابعة على التوالي مسجلاً أدنى مستوياته منذ التاسع من آذار الماضي، في حين هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1833.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 20.77 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر ونصف، كما انخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى أدنى مستوى في عام عند 869.90 دولار ،فيما نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1200.04 دولار.
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
03/10/2023 09:34:10
MENAFN03102023000117011021ID1107178350
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