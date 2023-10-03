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الذهب يسجل أطول سلسلة خسائر منذ آب 2022

10/3/2023 4:36:23 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، أطول سلسلة خسائر منذ آب 2022 مع استمرار عمليات البيع، بعدما أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما تصدر بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.
ووفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1817 دولارا للأوقية (الأونصة)، وانخفض للجلسة السابعة على التوالي مسجلاً أدنى مستوياته منذ التاسع من آذار الماضي، في حين هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1833.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 20.77 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر ونصف، كما انخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى أدنى مستوى في عام عند 869.90 دولار ،فيما نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1200.04 دولار.
--(بترا)
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03/10/2023 09:34:10

MENAFN03102023000117011021ID1107178350

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