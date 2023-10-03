النيجر: مقتل 29 جنديا جراء هجوم مسلح
التاريخ
10/3/2023 4:36:22 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)- قتل 29 جنديا غرب النيجر، في هجوم شنه مسلحون، حسبما أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية فجر اليوم الثلاثاء.
وقالت الوزارة في بيان بثه التلفزيون الرسمي للبلاد، إن "مفرزة من قوات الأمن شمال غرب تاباتول، تعرّضت لهجوم معقد نفذه أكثر من مئة إرهابي، تم خلاله استخدام عبوات ناسفة وعربات انتحارية".
وأكد البيان مقتل 29 جنديا، كما تقرر إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
03/10/2023 09:24:08
MENAFN03102023000117011021ID1107178349
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