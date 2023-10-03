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النيجر: مقتل 29 جنديا جراء هجوم مسلح

10/3/2023 4:36:22 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- قتل 29 جنديا غرب النيجر، في هجوم شنه مسلحون، حسبما أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية فجر اليوم الثلاثاء.
وقالت الوزارة في بيان بثه التلفزيون الرسمي للبلاد، إن "مفرزة من قوات الأمن شمال غرب تاباتول، تعرّضت لهجوم معقد نفذه أكثر من مئة إرهابي، تم خلاله استخدام عبوات ناسفة وعربات انتحارية".
وأكد البيان مقتل 29 جنديا، كما تقرر إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
03/10/2023 09:24:08

MENAFN03102023000117011021ID1107178349

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