وزير الأوقاف يرعى احتفال مركز الكالوتي بالمولد النبوي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول(بترا)- رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، مساء أمس الاثنين ، احتفال مركز الكالوتي التنموي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال الخلايلة إن ذكرى المولد النبوي تعد موسماً للدعوة الى الله والتذكير بسيرة الرسول" صلى الله عليه وسلم" وسنته و الاهتداء بها لتحقيق العدالة الإنسانية وترسيخ القيم والأخلاق في مواجهة موبقات هذا الزمن كانتشار المخدرات وتناقل الإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

وأكد أهمية أن نحيا بالهدي النبوي ونعيشه لإعادة بناء الإنسان والمجتمع على أساس تقوى الله ووحدة الصف و اجتماع الكلمة، وقيم العدالة والمواطنة وحقوق الإنسان وهو ما تضمنته وثيقة المدينة المنورة التي رسخت مفاهيم إسلامية وكونية في التعايش السلمي والتسامح.

وشدد على أهمية رسالة المسجد، وحرص الوزارة على تطوير الوعظ والإرشاد وتعليم القرآن الكريم لبناء الأنفس والأخذ بالأسباب من خلال التخطيط السليم والعمل الجاد بعيداً عن التكاسل والتواكل لخدمة هذا الوطن العزيز بقيادته الهاشمية وشعبه الوفي، رافعا الى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة ذكرى مولد النبي الهاشمي .

و أشار مدير أوقاف عمان الثانية الشيخ فراس أبو خيط الى العبر المستفادة من ذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي كان فجرا أضاء على البشرية، داعياً إلى أهمية التقيد والتعلم من رسولنا معاني الصبر والصدق والإخلاص والأخلاق والالتزام بسنته الشريفة التي تحمل الخير كله.

بدوره، رفع رئيس لجنة وقف مركز الكالوتي، الحاج أنور راغب الكالوتي التهنئة والتبريك الى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله مناسبة ذكرى ميلاد جدهما صلى الله عليه وسلم، داعياً الى التأمل في سيرة الرسول لاستلهام العبر.

و أشاد الكالوتي بجهود وزارة الأوقاف ودعمها الموصول لتنمية واستثمار الوقف بما يسهم في التنمية المستدامة.

وتم خلال الحفل الذي حضره متصرف لواء الجامعة رامي بدر وجمع غفير من المواطنين، عرض فيلم قصير حول مركز الكالوتي، وهو مشروع تنموي ريادي في مجال العمل المستدام القائم على مبادىء الإنسانية والنمو.

كما اشتمل الحفل على وصلات إنشادية قدمتها فرقة وزارة الأوقاف.

--(بترا)

وهـ/اص / س س

03/10/2023 08:49:32