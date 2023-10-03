وزير الأوقاف يرعى احتفال مركز الكالوتي بالمولد النبوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول(بترا)- رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، مساء أمس الاثنين ، احتفال مركز الكالوتي التنموي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقال الخلايلة إن ذكرى المولد النبوي تعد موسماً للدعوة الى الله والتذكير بسيرة الرسول" صلى الله عليه وسلم" وسنته و الاهتداء بها لتحقيق العدالة الإنسانية وترسيخ القيم والأخلاق في مواجهة موبقات هذا الزمن كانتشار المخدرات وتناقل الإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
وأكد أهمية أن نحيا بالهدي النبوي ونعيشه لإعادة بناء الإنسان والمجتمع على أساس تقوى الله ووحدة الصف و اجتماع الكلمة، وقيم العدالة والمواطنة وحقوق الإنسان وهو ما تضمنته وثيقة المدينة المنورة التي رسخت مفاهيم إسلامية وكونية في التعايش السلمي والتسامح.
وشدد على أهمية رسالة المسجد، وحرص الوزارة على تطوير الوعظ والإرشاد وتعليم القرآن الكريم لبناء الأنفس والأخذ بالأسباب من خلال التخطيط السليم والعمل الجاد بعيداً عن التكاسل والتواكل لخدمة هذا الوطن العزيز بقيادته الهاشمية وشعبه الوفي، رافعا الى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة ذكرى مولد النبي الهاشمي .
و أشار مدير أوقاف عمان الثانية الشيخ فراس أبو خيط الى العبر المستفادة من ذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي كان فجرا أضاء على البشرية، داعياً إلى أهمية التقيد والتعلم من رسولنا معاني الصبر والصدق والإخلاص والأخلاق والالتزام بسنته الشريفة التي تحمل الخير كله.
بدوره، رفع رئيس لجنة وقف مركز الكالوتي، الحاج أنور راغب الكالوتي التهنئة والتبريك الى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله مناسبة ذكرى ميلاد جدهما صلى الله عليه وسلم، داعياً الى التأمل في سيرة الرسول لاستلهام العبر.
و أشاد الكالوتي بجهود وزارة الأوقاف ودعمها الموصول لتنمية واستثمار الوقف بما يسهم في التنمية المستدامة.
وتم خلال الحفل الذي حضره متصرف لواء الجامعة رامي بدر وجمع غفير من المواطنين، عرض فيلم قصير حول مركز الكالوتي، وهو مشروع تنموي ريادي في مجال العمل المستدام القائم على مبادىء الإنسانية والنمو.
كما اشتمل الحفل على وصلات إنشادية قدمتها فرقة وزارة الأوقاف.
--(بترا)
وهـ/اص / س س
03/10/2023 08:49:32
MENAFN03102023000117011021ID1107178348
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