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مجلس الأمن يوافق على نشر قوة أمنية بقيادة كينيا في هاييتي

10/3/2023 4:36:18 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 3 تشرين الأول (بترا)- وافق مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، على تشكيل قوة دعم أمنية متعددة الجنسيات، غير أممية، لمساعدة هايتي في التصدي لعنف العصابات، اذ ستتولى كينيا قيادة القوة.
وصدر قرار مجلس الأمن، الذي حمل الرقم 2699، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت وبطلب من الحكومة الهايتية.
وتشهد هايتي تصعيدا غير مسبوق لأعمال العنف، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 3 الآف جريمة قتل خلال العام الحالي، إضافة الى اختطاف أكثر من 1500 ضحية مقابل الحصول على فدية.
ويُخول القرار، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، التي أخطرت الأمين العام بمشاركتها، بتشكيل ونشر بعثة دعم أمنية متعددة الجنسيات بقيادة إحدى الدول، بالتعاون والتنسيق عن كثب مع حكومة هايتي، لفترة أولية مدتها 12 شهرا منذ اعتماد القرار.
وذكر القرار أن تكلفة تلك البعثة المؤقتة ستأتي من المساهمات والدعم بشكل طوعي من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، وبما يتوافق بصرامة مع القانون الدولي، لدعم جهود الشرطة الوطنية في هايتي في استعادة الأمن وبناء الظروف المواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
-- (بترا)
م د/اص / س س
03/10/2023 08:10:17

MENAFN03102023000117011021ID1107178347

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