أجواء خريفية معتدلة واحتمال سقوط زخات خفيفة شرقي المملكة اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)-تسجل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر لفترة محدودة قد يصحبها الرعد أحياناً في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

و يطرأ يوم الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتنخفض الجمعة، درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في شرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 13 وفي مرتفعات الشراة 23 - 13، وفي مناطق البادية 28 - 18، وفي مناطق السهول 26 - 18، وفي الأغوار الشمالية 34 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 24، وفي البحر الميت 34 - 23، وفي خليج العقبة 33 - 25 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/اص / س س

03/10/2023 07:49:38