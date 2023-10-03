هشام ماجد وهنا الزاهد يودعان فاصل من اللحظات اللذيذة بعد أسبوع تصوير

MENAFN - Youm7) قارب الفنانان هشام ماجد وهنا الزاهد على الانتهاء من تصوير فيلمهما الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة " اذ يتبقى أسبوع تصوير ويتم الانتهاء من العمل بالكامل واستكمال عمليات المونتاج والمكساج وتجهيزه للعرض، إإذ وضعت الشركة المنتجة موسم عيد الفطر 2024 موعدًا لطرح الفيلم في دور العرض.

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

ويسجل فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثانى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.

يشار إلى أن آخر أعمال هشام ماجد في السينما فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه في شهر أغسطس من العام الماضى، وشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم، دلال عبد العزيز، بيومى فؤاد، محمد أوتاكا، عبد الله مشرف، وضيوف الشرف محمد ممدوح، لوسى، أحمد فتحى، شيكو، شيماء سيف، عمرو وهبة، جيلان علاء ومن تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.

أما هنا الزاهد فيعرض لها حالياً فيلم "مستر إكس" الذى انطلق في موسم عيد الأضحى السينمائى، وهو بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد، وأوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، وضيوف شرف أكرم حسنى، عمرو يوسف، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، صبرى فواز، رانيا منصور، بيج رامى وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.







