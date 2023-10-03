نجلاء بدر زوجة مراد مكرم للمرة الرابعة في صوت وصورة.. اعرف الحكاية

MENAFN - Youm7) يشارك الفنانان نجلاء بدر ومراد مكرم في بطولة مسلسل "صوت وصورة " الذى يتواصل تصويره حاليًا للعرض على قناة DMC خلال الأيام المقبلة، ويظهر الثنائى بدور زوجين خلال أحداث العمل، والمفارقة أن هذه المرة هي الرابعة التي يجتمع فيها نجلاء بدر ومراد مكرم ويقدمان دور زوجين.

كانت البداية في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" مع النجمة يسرا عام 2016 حيث ظهرت نجلاء بدر متزوجة مراد مكرم خلال أحداث العمل، وتكرر ذلك في مسلسل "ِشبر مية" الذى تم عرضه عام 2019 وجسد الثنائى أدوار زوجان في العمل، واستكمل الثنائى تعاونهما في فيلم "ساعة إجابة" الذى تم عرضه في عيد الفطر الماضى وظهرا زوجان أيضاً، ليأتى مسلسل "صوت وصورة" ليكون العمل الرابع الذى يظهر فيه الثنائى متزوجين.

مسلسل "صوت وصورة"

بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلانى، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، رامى الطمبارى تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقدمت نجلاء بدر في رمضان الماضى مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف والمستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، هدى الاتربى، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي.

نجلاء بدر فى مسلسل صوت وصورة















