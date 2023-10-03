اعرف مشوار حاتم صلاح قبل بطولة مسلسل على باب العمارة على Watch It

MENAFN - Youm7) يخوض الفنان حاتم صلاح أولى بطولاته خلال مسلسل "على باب العمارة" الذى يعد أحدث أعمال منصة Watch it الأصلية، والمقرر عرضه على شاشة المنصة غدًا الأربعاء الموافق 4 أكتوبر، وذلك بعد برزوه في أكثر من عمل كوميدى خلال العامين الماضيين، إضافة إلى سياسة منصة watch it في المراهنة على الشباب لبطولة أعمالها.

حاتم صلاح خريج كلية تجارة جامعة عين شمس، وكانت بدايته مع التمثيل من خلال فريق الجامعة، وانقطع عن التمثيل سنتين ثم قرر العودة للتمثيل مرة أخرى وعمل مساعد مخرج فترة، وكون فرقة اسمها جيل 80 وأنت طالع، وقدمت الفرقة مسرحية، وبعد ذلك شارع في أكثر من عمل بأدوار صغيرة منها "موضوع عائلى"، فيلم "أعز الولد"، "اللعبة 3".

جاءت مشاركة حاتم صلاح في مسلسل "الكبير اوى 6" مع أحمد مكى بمثابة نقطة تحول في حياته الفنية بعدما شارك مع مكى في مسرحية حزلقوم، حيث جسد في الكبير أوى شخصية شخصية نفادي الصديق القديم للكبير أوى، وانطلق بعدها بالمشاركة في نفس العام خلال مسلسل "فاتن أمل حربى" مع نيللى كريم، وبعدها قدم دور مؤثر في فيلم "شلبى" مع كريم محمود عبد العزيز وروبى.

استكمل حاتم صلاح بعد ذلك دور نفادى في مسلسل "الكبير أوى 7" مع أحمد مكى وفى نفس الوقت شارك بدور بارز في مسلسل "الصفارة" مع أحمد أمين خلال شهر رمضان الماضى، لتأتى له فرصة بطولة مسلسل "على باب العمارة" المقرر عرضه على منصة Watch it حيث يتصدر العمل وتدور الأحداث حول الشخصية التي يجسدها في العمل.

مسلسل "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.

حاتم صلاححاتم صلاح مع محمد محمودحاتم صلاح فى كواليس مسلسل على باب العمارة



