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إقبال كبير على أفلام مسابقة شباب مصر فى أول عروضها بمهرجان الإسكندرية

10/3/2023 4:36:03 AM
(MENAFN- Youm7) افتتحت أولي أيام مسابقة شباب مصر، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط
والتي يشارك بها 43 فيلمًا من الصعيد والقاهرة ووجه بحري والإسكندرية حيث تم عرض 18 فيلما في اليوم الأول للمسابقة من جامعات الصعيد والاسكندرية والقاهرة والبحيرة .

وأدارالنقاشات السينمائية التي أعقبت عروض الأفلام الكاتب والناقد السينمائي أحمد المسيري والكاتب والمخرج أحمد صالح والكاتب محمد أمين حيث دارات حالة مفعمة بالنقاشات المختلفة مع الشباب حول طموحاتهم السينمائية وأحلامهم وكذلك مناقشة بعض الافكار التي تناولتها الأفلام وبعض الأفكار الأخرى التي تفيد الشباب في خطواتهم الفنية الأولى.

كما حضر عروض الأفلام اليوم العديد من أعضاء الجالية اليونانية المقيمين بالإسكندرية والعديد من الأجانب من جنسيات مختلفة وجمهور من محافظات الصعيد والقاهرة والإسكندرية، بالإضافة العديد من أعضاء هيئات التدريس من القاهرة والاسكندرية .

يذكر أن المسابقة تشمل 43 فيلما من الصعيد ووجه بحري والقاهرة والاسكندرية من 16 مؤسسة تعليمية وأكاديميات وجامعات ومعاهد وأقسام متخصصة ومدارس سينما وويدير المسابقة عماد يسري مدير مسابقة أفلام شباب مصر، يذكر أن الدكتور عاطف عبد اللطيف الخبير السياحي المعروف دعم المسابقة بجوائز مالية.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.


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