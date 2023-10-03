طريقة عمل الجمبري البتر فلاي بالكريمة والبرتقال.. قدميه في العزومات

MENAFN - Youm7) الجمبري من أطعمة السي فود التي يمكن تناولها بأكثر من طعم وأكثر من طريقة، ووفقًا لما أشار إليه الشيف طارق هواري نقدمه كطبق شهى خلال السطور التالية.

ويتم عمل الجمبري بالكريمة والبرتقال، بطريقة سهلة وسريعة تسعفك في العزومات الضخمة، حيث إن الجمبري من الأكلات المكلف شرائها من خارج المطعم فيفضل تحضير في المطبخ بتكلفة أقل وكميات أكبر.

الجمبري البترفلاي طريقة عمل الجمبري بالكريمة والبرتقال: المكونات

جمبري على حسب الرغبة

ملعقة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة ملح حسب الرغبة

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة كبيرة زيت

ملعقة خل

ملعقة مستردة

ملعقتين كبيرة زبدة

ربع كوب عصير ليمون

كوب عصير برتقال

كوب كريمة طهى

طريقة تحضير الجمبري البترفلاى بصوص البرتقال والكريمة:

في البداية قومي بتنظيف الجمبري بطريقة جيدة ولكن بدون تقشير، ولكن اغسليه بالماء أكثر من مرة

احضري محلول من الماء المثلج وملعقة من عصير الليمون والملح



ضعي الجمبري بداخله واتركيه لمدة 15 دقيقة



صفيه من محلول النقع وقومي بإعادة غسيله مرة أخري

بالماء الجاري واتركيه في مصفاه حتى يصفى الماء المتبقي

ثم قومي بإزالة الكيس الرملى الموجود بظهر الجمبرى

بعد ذلك اغسليه مرة أخري بالماء الجاري

قومي بفتحه

وتركه لحين تحضير الخلطة

تحضير خليط الجمبري بترفلاي

حضري وعاء مناسب، ثم ضعي بداخله الخل والمستردة وعصير الليمون والبرتقال والزيت، كمون ، والزبدة، والملح، الثوم المفروم، والكريمة يفضل أخذ ملعقة كبيرة من جميع المكونات السابقة

ثم قومي بتقليب جميع المكونات حتي يتم خلطهم بشكل جيد



تبيلى الجمبري



قومي بتحضير وعاء أخر مناسب لوضع الجمبري بداخله واحد تلو الأخرى مشبع بالتتبيلة

ثم يترك 15 دقيقة

ثم يدخل فرن للسواء مسبق تسخينه على درجة حرارة 220

ثم ضعيه على الرف الأسفل للفرن ويترك لفترة 10 دقائق حتي تمام السواء

يقدم مع السلطة الخضراء، أطباق الأرز، وبعض أطباق الأسماك المفضلة



الجمبري البتر فلاي



