طريقة عمل الجمبري البتر فلاي بالكريمة والبرتقال.. قدميه في العزومات

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- Youm7) الجمبري من أطعمة السي فود التي يمكن تناولها بأكثر من طعم وأكثر من طريقة، ووفقًا لما أشار إليه الشيف طارق هواري نقدمه كطبق شهى خلال السطور التالية.
ويتم عمل الجمبري بالكريمة والبرتقال، بطريقة سهلة وسريعة تسعفك في العزومات الضخمة، حيث إن الجمبري من الأكلات المكلف شرائها من خارج المطعم فيفضل تحضير في المطبخ بتكلفة أقل وكميات أكبر.
الجمبري البترفلاي طريقة عمل الجمبري بالكريمة والبرتقال: المكونات
جمبري على حسب الرغبة
ملعقة ثوم مفروم
ملعقة صغيرة ملح حسب الرغبة
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة كبيرة زيت
ملعقة خل
ملعقة مستردة
ملعقتين كبيرة زبدة
ربع كوب عصير ليمون
كوب عصير برتقال
كوب كريمة طهى
طريقة تحضير الجمبري البترفلاى بصوص البرتقال والكريمة:
في البداية قومي بتنظيف الجمبري بطريقة جيدة ولكن بدون تقشير، ولكن اغسليه بالماء أكثر من مرة
احضري محلول من الماء المثلج وملعقة من عصير الليمون والملح
ضعي الجمبري بداخله واتركيه لمدة 15 دقيقة
صفيه من محلول النقع وقومي بإعادة غسيله مرة أخري
بالماء الجاري واتركيه في مصفاه حتى يصفى الماء المتبقي
ثم قومي بإزالة الكيس الرملى الموجود بظهر الجمبرى
بعد ذلك اغسليه مرة أخري بالماء الجاري
قومي بفتحه
وتركه لحين تحضير الخلطة
تحضير خليط الجمبري بترفلاي
حضري وعاء مناسب، ثم ضعي بداخله الخل والمستردة وعصير الليمون والبرتقال والزيت، كمون ، والزبدة، والملح، الثوم المفروم، والكريمة يفضل أخذ ملعقة كبيرة من جميع المكونات السابقة
ثم قومي بتقليب جميع المكونات حتي يتم خلطهم بشكل جيد
تبيلى الجمبري
قومي بتحضير وعاء أخر مناسب لوضع الجمبري بداخله واحد تلو الأخرى مشبع بالتتبيلة
ثم يترك 15 دقيقة
ثم يدخل فرن للسواء مسبق تسخينه على درجة حرارة 220
ثم ضعيه على الرف الأسفل للفرن ويترك لفترة 10 دقائق حتي تمام السواء
يقدم مع السلطة الخضراء، أطباق الأرز، وبعض أطباق الأسماك المفضلة
الجمبري البتر فلاي
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