حسب نوع جسمك اختارى الحزام اللى يناسبك.. العريض أو الرفيع

MENAFN - Youm7) كل فتاة تريد أن تظهر بأجمل صورة سواء عن طريق اختيار الملابس المناسبة لجسمها أو اختيار اللون الذى يظهرها ملفتة وجذابة أو عن طريق وضع المكياج أو اختيار ملحقات مناسبة للطلة التي تريد أن تظهر بها، مثل الحقيبة المميزة أو الحذاء الأنيق أو الحزام الذى يعطى إضافة للملابس التي يتم ارتداؤها، ولكن قد لا تعرف الفتاة ما الحزام الذى يكون مناسب على جسمها بشكل كبير، ويوجد بعض النصائح التي يمكن للفتاة أن تتبعها في التقرير التالى، وفقًا لموقع "hayden-hill".

يعتبر الحزام طريقة رائعة للحصول على لمسة أنيقة أنثوية لأى ملابس، والعكس الصحيح فأن اختيار الحزام الخطأ يجعل الشكل غير جذاب وغير متوازن وفوضوى.

ويجب قبل البدء الاهتمام بالحزام المناسب معرفة نوع الجسم ليتم الاختيار على اعتباره.



ارتداء الحزام

حزام للخصر القصير

يجب على الفتاة أن تراعى شكل جسمها لتختار الحزام الذى يكون إضافة لها وليس العكس، والفتاة التي تملك جسم قصير وخصر قصير، فيمكن اختيار الأحزمة الرقيقة بلون القميص الذى ترتديه لتحصل على مظهر جذاب غير عادى، مع الحرص على تجنب الأحزمة والواسعة أو الأحزمة المزخرفة بلون يعكس جسم صاحبته القصير الخصر.



حزام



حزام للخصر الطويل

الفتاة التي تمتلك خصر طويل من الأفضل أن تختار حزام بلون مخالف عن الجزء العلوى من الجسم، وأن يتم وضعه على الخصر في أعلى نقطة، ويمكن للفتاة أن ترتدى حزام نحيف أو حزام واسع، ليظهر الفستان أو القميص بشكل جميل، وليكون متناسق مع لون الحذاء أو السروال لطلة متوازنة.

حزام للجسم الكمثرى

الحزام الضيق يعتبر خيار رائع للفتاة التي تمتلك أرداف واسعة، والمكان المثالى للحزام هو أرفع منطقة في الخصر، ويمكن أن تختار الألوان والزخارف الكثيرة في الأحزمة، وإذا كانت الفتاة تحب ارتداء قطعة من الملابس أسفل الخصر فجيب ارتداء حزام سلسلة أو على حرف V، أما الحزام العريض الذى يتم ارتدائه تحت خيط الخصر خيار سيئ لا يجب تجربته.

حزام لجسم الساعة الرملية

يعد الحزام جيد لمن تمتلك جسد الساعة الرملية لأنه يكون قادر على إظهار منطقة الخصر، ويمكن ارتداء الحزام الرفيع أما الحزام الضيق أو الكبيرة يعتبر الأفضل، ويجب عند ارتداء السروال أن يكون الحزام فوق زر البطن، أما إذا كانت الفتاة ممتلئة فيمكن أن يكون الحزام أسفل محيط الخصر.



حزام



حزام للجسم التفاحى

يعتبر الحزام المناسب للفتاة التي لديها جسم تفاحى أن تختار الحزام العريض، الذى يكون قادر على إبراز منطقة الخصر، مع الأحزمة على شكل حرف V،

وقليلة المرونة، ويمكن اختيار ألوان متماثلة أو ألوان داكنة.



حزام عريض

حزام للحجم الزائد

الحزام يكون فعال مع من لديها حجم زائد، ويمكن للفتاة أن تختار حزام على شكل حرف V، أو غير متماثل الشكل لعمل صورة ظلية نحيفة، مع تجنب الأحزمة الرفيعة بشكل مبالغ فيه، والأفضل الحصول على حزام عريض.

الحزام المناسب



