حسب نوع جسمك اختارى الحزام اللى يناسبك.. العريض أو الرفيع

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- Youm7) كل فتاة تريد أن تظهر بأجمل صورة سواء عن طريق اختيار الملابس المناسبة لجسمها أو اختيار اللون الذى يظهرها ملفتة وجذابة أو عن طريق وضع المكياج أو اختيار ملحقات مناسبة للطلة التي تريد أن تظهر بها، مثل الحقيبة المميزة أو الحذاء الأنيق أو الحزام الذى يعطى إضافة للملابس التي يتم ارتداؤها، ولكن قد لا تعرف الفتاة ما الحزام الذى يكون مناسب على جسمها بشكل كبير، ويوجد بعض النصائح التي يمكن للفتاة أن تتبعها في التقرير التالى، وفقًا لموقع "hayden-hill".
يعتبر الحزام طريقة رائعة للحصول على لمسة أنيقة أنثوية لأى ملابس، والعكس الصحيح فأن اختيار الحزام الخطأ يجعل الشكل غير جذاب وغير متوازن وفوضوى.
ويجب قبل البدء الاهتمام بالحزام المناسب معرفة نوع الجسم ليتم الاختيار على اعتباره.
ارتداء الحزام
حزام للخصر القصير
يجب على الفتاة أن تراعى شكل جسمها لتختار الحزام الذى يكون إضافة لها وليس العكس، والفتاة التي تملك جسم قصير وخصر قصير، فيمكن اختيار الأحزمة الرقيقة بلون القميص الذى ترتديه لتحصل على مظهر جذاب غير عادى، مع الحرص على تجنب الأحزمة والواسعة أو الأحزمة المزخرفة بلون يعكس جسم صاحبته القصير الخصر.
حزام
حزام للخصر الطويل
الفتاة التي تمتلك خصر طويل من الأفضل أن تختار حزام بلون مخالف عن الجزء العلوى من الجسم، وأن يتم وضعه على الخصر في أعلى نقطة، ويمكن للفتاة أن ترتدى حزام نحيف أو حزام واسع، ليظهر الفستان أو القميص بشكل جميل، وليكون متناسق مع لون الحذاء أو السروال لطلة متوازنة.
حزام للجسم الكمثرى
الحزام الضيق يعتبر خيار رائع للفتاة التي تمتلك أرداف واسعة، والمكان المثالى للحزام هو أرفع منطقة في الخصر، ويمكن أن تختار الألوان والزخارف الكثيرة في الأحزمة، وإذا كانت الفتاة تحب ارتداء قطعة من الملابس أسفل الخصر فجيب ارتداء حزام سلسلة أو على حرف V، أما الحزام العريض الذى يتم ارتدائه تحت خيط الخصر خيار سيئ لا يجب تجربته.
حزام لجسم الساعة الرملية
يعد الحزام جيد لمن تمتلك جسد الساعة الرملية لأنه يكون قادر على إظهار منطقة الخصر، ويمكن ارتداء الحزام الرفيع أما الحزام الضيق أو الكبيرة يعتبر الأفضل، ويجب عند ارتداء السروال أن يكون الحزام فوق زر البطن، أما إذا كانت الفتاة ممتلئة فيمكن أن يكون الحزام أسفل محيط الخصر.
حزام
حزام للجسم التفاحى
يعتبر الحزام المناسب للفتاة التي لديها جسم تفاحى أن تختار الحزام العريض، الذى يكون قادر على إبراز منطقة الخصر، مع الأحزمة على شكل حرف V،
وقليلة المرونة، ويمكن اختيار ألوان متماثلة أو ألوان داكنة.
حزام عريض
حزام للحجم الزائد
الحزام يكون فعال مع من لديها حجم زائد، ويمكن للفتاة أن تختار حزام على شكل حرف V، أو غير متماثل الشكل لعمل صورة ظلية نحيفة، مع تجنب الأحزمة الرفيعة بشكل مبالغ فيه، والأفضل الحصول على حزام عريض.
الحزام المناسب
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