منى زكي عارضة أزياء فى أسبوع الموضة بباريس.. إطلالة مميزة ومبهجة

MENAFN - Youm7) يتابع الكثير خلال هذه الفترة أسابيع الموضة العالمية لربيع وصيف 2024، ليطلعون على كل ما هو جديد ومختلف في عالم الموضة سواء من إكسسوارات أو مكياج أو حتى تسريحات الشعر، ولعل أحدث أسابيع هو أسبوع الموضة بباريس بمشاركة نجوم الفن فى العالم، وكانت ضمن المشاركات الفنانة منى زكي .





منى زكي عارضة أزياء فى أسبوع الموضة

وشارك فى أسبوع الموضة العديد من العلامات التجارية الشهيرة، مثل "ديور" التي كشفت عن أبرز اتجاهاتها مثل التنورة "بليسيه" والبلوزة "ون شولدر"، وجاكيت أسود جلد وغيرها من الاتجاهات المتوقع انتشارها.

منى زكي

وكشفت أيضاً العلامة التجارية " ريك أوينز" عن أبرز اتجاهات الملابس الرجالى المتوقع انتشارها بربيع وصيف 2024، حيث الجواكيت الجلد ذات الأكمام المتدلية، والبنطلونات الجلد التي تصل لمحيط الخصر.

ومن ناحية أخرى، عرضت مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، أبرز اتجاهات تصميماتها بأسبوع الموضة بباريس والتي كانت الفساتين والملابس المحبوكة فساتين التول وسيطر على المجموعة ألوان الباستيل الباهتة وبدل نسائية مكونة من جاكيت وشورت.

وعرضت العلامة التجارية، " " The Row ، أبرز اتجاهاتها أيضاً لربيع وصيف 2024، والتي منها المعطف الأبيض والأحذية الشبكية وغيرها.

منى زكى خلال العرضالصورة المتداولة على السوشيال ميديا





منى زكي تتألق فى أسبوع الموضة فى باريس

ومنذ ساعات تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى، مجموعة من الصور المتلقطة للنجمة منى زكى خلال مشاركتها بعرض علامة تجارية فرنسية الذى أقيم بساحة برج إيفل بفرنسا، كعارضة أزياء لأول مرة في تاريخها الفني، حيث كانت ترتدى فستان أحمر بأكمام وقصير من الأمام وطويل من الخلف، وأكملت إطلالتها بحذاء فضى وتركت شعرها فضفاضا على ظهرها، وارتدت أقراط حمراء لتتوافق مع لون فستانها، وكانت تسير النجمة على ريد كاربت وهى سعيدة وواثقة من نفسها مما لفت أنظار الحضور إليها.

كيندال خلال العرض

وضم العرض مجموعة من مشاهير النساء مثل عارضة الأزياء كيندال جينر، والممثلة إيفا لونجوريا، والممثلة هيلين ميرين وغيرهن.

هيلين ميرين











