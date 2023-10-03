Tuesday, 03 October 2023 01:27 GMT

الهيلايتر والتنت.. صيحات مكياج مستمرة معانا لشتاء 2024

10/3/2023 4:35:59 AM
(MENAFN- Youm7) تعتمد الموضة على الكثير من المتغيرات، سواء في الديكور أوالملابس أوتسريحات الشعر حتى المكياج ، منها موضة مختلفة تمامًا تتطلب تغير كبير في كل الأشياء التي نستخدمها، أو موضة متكررة، لا يتطلب منها أي تغير سوى وضع بعض الإضافات البسيطة، منها بعض المستحضرات التى نقدمها في السطور التالية وفقاً لموقع "hubnetwork" .

الهيلايتر

موضة الهيلايتر أو ملمع البشرة ليست بالجديدة، ولكنها ظهرت في موضة 2021 بشكل قوي، وظلت موجودة حتى يومنا هذا، هناك طرق لوضع الميك أب خلال شتاء وصيف 2024 بشكل كبير مثل ما حدث في الماضي.


الهيلايتر التينت

محمر الشفاة والخدود الذي يطلق عليه "تنيت" بكل درجاته، الخوخي والأحمر والوردي، سيكون متربعاً على عرض موضة شتاء 2024 ، ويستمر حتى صيف 2024، خاصة وأنه يعتبر من أدوات التجميل التي تجعل الكثير من الفتيات مستعدين لأي خروجة في أي وقت، دون التطلب منهن لوضع مساحيق تجميل إضافية.


التينت الليب جلوس

ملمع الشفاة "الليب جلوس" والذي اجتاج موضة صيف 2023، سيكون أيضاً موجود في موضة خريف وشتاء 2024، ومنه العادي الذي يمكن وضعه في أي وقت، ومنه المضاف إليه بعض الجليتر اللامع والذي يفضل وضعه في الليل أو السهرات أو الحفلات.


الليب جلوس اللون النوود

الكشمير والنوود والبيج بكل درجاته، هي ألوان مكياج أوائل الألفية الجديدة، ظهرت بقوة عام 2000، وظلت تتطور، حتى يومنا هذا، فهذه الألوان ستكون موضة قوية هذا العام، بل وستستمر حتى العام القادم.


النوود



MENAFN03102023000132011024ID1107178337

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث