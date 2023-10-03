الهيلايتر والتنت.. صيحات مكياج مستمرة معانا لشتاء 2024

(MENAFN
- Youm7) تعتمد الموضة على الكثير من المتغيرات، سواء في الديكور أوالملابس أوتسريحات الشعر حتى المكياج ، منها موضة مختلفة تمامًا تتطلب تغير كبير في كل الأشياء التي نستخدمها، أو موضة متكررة، لا يتطلب منها أي تغير سوى وضع بعض الإضافات البسيطة، منها بعض المستحضرات التى نقدمها في السطور التالية وفقاً لموقع "hubnetwork" .
الهيلايتر
موضة الهيلايتر أو ملمع البشرة ليست بالجديدة، ولكنها ظهرت في موضة 2021 بشكل قوي، وظلت موجودة حتى يومنا هذا، هناك طرق لوضع الميك أب خلال شتاء وصيف 2024 بشكل كبير مثل ما حدث في الماضي.
الهيلايتر التينت
محمر الشفاة والخدود الذي يطلق عليه "تنيت" بكل درجاته، الخوخي والأحمر والوردي، سيكون متربعاً على عرض موضة شتاء 2024 ، ويستمر حتى صيف 2024، خاصة وأنه يعتبر من أدوات التجميل التي تجعل الكثير من الفتيات مستعدين لأي خروجة في أي وقت، دون التطلب منهن لوضع مساحيق تجميل إضافية.
التينت الليب جلوس
ملمع الشفاة "الليب جلوس" والذي اجتاج موضة صيف 2023، سيكون أيضاً موجود في موضة خريف وشتاء 2024، ومنه العادي الذي يمكن وضعه في أي وقت، ومنه المضاف إليه بعض الجليتر اللامع والذي يفضل وضعه في الليل أو السهرات أو الحفلات.
الليب جلوس اللون النوود
الكشمير والنوود والبيج بكل درجاته، هي ألوان مكياج أوائل الألفية الجديدة، ظهرت بقوة عام 2000، وظلت تتطور، حتى يومنا هذا، فهذه الألوان ستكون موضة قوية هذا العام، بل وستستمر حتى العام القادم.
النوود
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