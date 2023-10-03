الهيلايتر والتنت.. صيحات مكياج مستمرة معانا لشتاء 2024

MENAFN - Youm7) تعتمد الموضة على الكثير من المتغيرات، سواء في الديكور أوالملابس أوتسريحات الشعر حتى المكياج ، منها موضة مختلفة تمامًا تتطلب تغير كبير في كل الأشياء التي نستخدمها، أو موضة متكررة، لا يتطلب منها أي تغير سوى وضع بعض الإضافات البسيطة، منها بعض المستحضرات التى نقدمها في السطور التالية وفقاً لموقع "hubnetwork" .

الهيلايتر

موضة الهيلايتر أو ملمع البشرة ليست بالجديدة، ولكنها ظهرت في موضة 2021 بشكل قوي، وظلت موجودة حتى يومنا هذا، هناك طرق لوضع الميك أب خلال شتاء وصيف 2024 بشكل كبير مثل ما حدث في الماضي.

الهيلايتر التينت

محمر الشفاة والخدود الذي يطلق عليه "تنيت" بكل درجاته، الخوخي والأحمر والوردي، سيكون متربعاً على عرض موضة شتاء 2024 ، ويستمر حتى صيف 2024، خاصة وأنه يعتبر من أدوات التجميل التي تجعل الكثير من الفتيات مستعدين لأي خروجة في أي وقت، دون التطلب منهن لوضع مساحيق تجميل إضافية.

التينت الليب جلوس

ملمع الشفاة "الليب جلوس" والذي اجتاج موضة صيف 2023، سيكون أيضاً موجود في موضة خريف وشتاء 2024، ومنه العادي الذي يمكن وضعه في أي وقت، ومنه المضاف إليه بعض الجليتر اللامع والذي يفضل وضعه في الليل أو السهرات أو الحفلات.

الليب جلوس اللون النوود

الكشمير والنوود والبيج بكل درجاته، هي ألوان مكياج أوائل الألفية الجديدة، ظهرت بقوة عام 2000، وظلت تتطور، حتى يومنا هذا، فهذه الألوان ستكون موضة قوية هذا العام، بل وستستمر حتى العام القادم.

النوود



