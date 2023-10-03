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وزير البترول يبحث مع بريتش بتروليم خططها الاستثمارية فى مصر

10/3/2023 4:35:56 AM
(MENAFN- Youm7) عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع السيد موراي أشينكلوس-الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة بريتش بتروليوم البريطانية (بي بي) علي هامش مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، حيث تناول اللقاء أهم مشروعات الشركة البريطانية في مصر خاصة في مجال انتاج الغاز الطبيعي وسبل الاسراع بعمليات البحث وتنمية الحقول بمناطق الامتياز التابعة للشركة من اجل زيادة الانتاج، وبحث فرص الاستثمار في مناطق امتياز جديدة .



وأكد الملا على أهمية الدور الذي تلعبه شركة بي بي كشريك استراتيجي في كبرى المشروعات لانتاج الغاز الطبيعي بقطاع البترول المصري، وحرصها علي تطوير الشراكة واهتمامها الدائم بفرص الاستثمار مصر وفتح افاق تعاون جديدة.




وأكد أشينكلوس أن استراتيجية شركة بي بي في مصر واستثماراتها وخططها المستقبلية للنمو قائمة ومستمرة وتهدف للتوسع في مصر، حيث تتطلع لمزيد من العمل في قطاع الغاز الطبيعي المصري الذي يزخر بفرص واعدة والبناء علي ماتحقق من نجاحات طوال عقود طويلة من العمل في مصر.







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