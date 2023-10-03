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مجلس إدارة المصرية للاتصالات ينقل الحسينى عادل لمنصب نائب الرئيس لشئون المناطق

10/3/2023 4:35:54 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الشركة المصرية للاتصالات ، موافقة مجلس الإدارة، في اجتماعه أمس الإثنين، على نقل المهندس الحسيني محمد عادل من وظيفة نائب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء إلى وظيفة نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق.



وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد حققت ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 12 مليار جنيه محققًا نموًا بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققا هامش ربح مرتفع قدره 43%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة، وحقق الربح التشغيلي بعد استبعاد أثر بعض العناصر غير التشغيلية نمو قدره 54% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة الأداء التشغيلي المتميز الذي خفف من أثر الزيادة البالغة 38% في تكاليف الإهلاك والاستهلاك.



وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 6.7 مليار جنيه بينما يصل إلى 7 مليارات جنيه بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية محققا نسبة نمو قدرها 67% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك بفضل الأداء التشغيلي القوي وزيادة إيرادات الاستثمار مما خفف من أثر الارتفاع في تكاليف التمويل.











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