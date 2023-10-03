مجلس إدارة المصرية للاتصالات ينقل الحسينى عادل لمنصب نائب الرئيس لشئون المناطق

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الشركة المصرية للاتصالات ، موافقة مجلس الإدارة، في اجتماعه أمس الإثنين، على نقل المهندس الحسيني محمد عادل من وظيفة نائب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء إلى وظيفة نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد حققت ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 12 مليار جنيه محققًا نموًا بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققا هامش ربح مرتفع قدره 43%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة، وحقق الربح التشغيلي بعد استبعاد أثر بعض العناصر غير التشغيلية نمو قدره 54% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة الأداء التشغيلي المتميز الذي خفف من أثر الزيادة البالغة 38% في تكاليف الإهلاك والاستهلاك.
وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 6.7 مليار جنيه بينما يصل إلى 7 مليارات جنيه بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية محققا نسبة نمو قدرها 67% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك بفضل الأداء التشغيلي القوي وزيادة إيرادات الاستثمار مما خفف من أثر الارتفاع في تكاليف التمويل.
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