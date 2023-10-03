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حكاية وطن.. 85 موقعا ثقافيا جديدا تنضم للمراكز الإبداعية فى عهد الرئيس السيسى

10/3/2023 4:35:52 AM
(MENAFN- Youm7) منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، كانت الثقافة على رأس أولويات الدولة المصرية طوال الـ10 سنوات الماضية، حيث عانى قطاع الثقافة والفن من توقف عجلة التطوير، ودعم اكتشاف المواهب، وتهالك البنية التحتية للعديد من قصور الثقافة، والمسارح القومية، وغيرها من التحديات التي أوجبت أن يكون قطاع الثقافة على رأس أولويات الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية.



كشف تقرير الرؤية والإنجاز "حكاية وطن" قيام الدولة بالعديد من الإنجازات خلال الـــ9 سنوات الماضية، حيث وصلت عدد المواقع الجديدة التي تم إضافتها إلى المنارات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة حوالى 85 موقعها ثقاقيا جديد، بجانب عشرات المواقع التي تم تجديدها أو إعادة تأهيلها، وكان ما
ما تم إنجازه
على مدار ثماني سنوات ما يلي:



وشهدت وزارة الثقافة العديد من الافتتاحات خلال عام 2014، من ضمن الافتتاحات الهامة افتتاح قصر ثقافة الشطبى ومركز محمود سعيد للمتاحف بالاسكندرية ومركز ثروت عكاشة للفنون التابع للمركز القومى للسينما والمشاركة فى تطوير المتحف المصرى، ومسك ختام عام 2014 جاء الحدث الاهم المتمثل فى افتتاح المسرح القومى بعد توقف قرابة 6 سنوات وافتتحه المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق.



شهدت وزارة الثقافة خلال عام 2016، افتتاح عدد من المشاريع الهامة، منها افتتاح منزل علي لبيب "بيت المعمار المصري" ، والإنتهاء من أعمال ترميم وتجهيز قصر عائشة فهمي، وانشاء وتجهيز منزل والد الزعيم جمال عبدالناصر، ومشروع امتداد الحرف بالفسطاط، والمتحف المفتوح لسمبوزيوم اسوان للنحت الدولي، فضلا عن ترميم قرية حسن فتحي بالتعاون مع اليونسكو، أفتتاح متحف محمد عبد الوهاب بمعهد الموسيقي العربية، وافتتاح متحف الزعيم جمال عبدالناصر بمنشية البكري والذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، واعادة إفتتاح متحف مصطفى كامل بالقلعة، بالاضافة الي
استلام قصر عائشة فهمي بعد إنتهاء أعمال تطويره وتحديثه، والإنتهاء من المرحلتين الأولى والثانية في مشروع تطوير متحف محمد محمود خليل، وهي التجهيز لسيناريو العرض، وأيضاً إعادة العمل مرة أخرى بمتحف زعماء الثورة ومثله متحف الجزيرة بساحة دار الأوبرا.



وفى عام 2017، شهدت الوزارة، افتتاح مجمع الفنون بعد 12 عاما من إغلاقه لإجراء عمليات التطوير والترميم عليه، ومكتبة الطفل والشباب بباريس بفرع ثقافة الوادى الجديد التابعة لاقليم وسط الصعيد الثقافي، كما افتتح قصر ثقافة أبو سمبل الذى يضم نادى تكنولوجيا المعلومات.



خلال عام 2018، افتتحت وزارة الثقافة عدد من المشاريع الهامة، منها، افتتاح وتشغيل قاعات المكفوفين للموسيقى والفنون في دار الكتب، إعادة تشغيل مقر السيرك القومي بمدينة 15 مايو بعد توقف دام لسنوات، والتوجيه بتحويل مقر السيرك إلى مركز الثقافة والفنون وافتتاح مركز التنمية المواهب، إعادة افتتاح قصر ثقاقة طنطا بعد انتهاء أعمال التطوير، إعادة افتتاح مسرح محمدعبد الوهاب بالأسكندرية بعد إعادة تطويره، افتتاح قصر ثقافة شرم الشيخ.



شهدت عام 2019، انضمام 13 منارة ثقافيا الى منظومة العمل، هي "المرحلة الاولى من تطوير قصر ثقافة الإسماعيلية، سينما بور سعيد بعد التطوير ومنفذ بيع هيئة الكتاب في بورفؤاد، متحف محمود خليل وحرمه بعد التطوير، قصر ثقافة العريش بعد 10 أعوام من الغلق، افتتاح مكتبة مصر العامة بعزبة البرج في دمياط،، مسرح الدكتورة نهاد صليحة والمبنى الجديد للمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون في الجيزة، قصر ثقافة تمى الامديد بالدقهلية ومكتبة حي السلام الثقافية بالمجمع الخدمي بمنطقة الإيواء العاجل بأسوان.



وفي عام 2020، ورغم تفشي جائحة فيروس كورونا، إلا أن حركة التوسع استمرت في إنشاء المراكز الفكرية والثقافية بالوزارة تنفيذا لإستراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية بين أفراد المجتمع حيث افتتحت الوزارة وأعادت تطوير وتحديث 19 صرحا ثقافية وتعليميا ما بين قصور وبيوت ومكتبات ومسارح ومباني إدارية منها منفذ بيع إصدارات هيئة الكتاب بمساكن عين شمس، مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، تطوير وتحديث متحف الفن الحديث بساحة الأوبرا، إلى جانب افتتاح 5 مشروعات تعليمية وابداعبة بأكاديمية الفنون بالهرام تتمثل في افتتاح 5 مكتبات بسور الأكاديمية لقطاعات وزارة الثقافة إضافة إلى دار المعارف، إعادة افتتاح معهد الموسيقى العربية بعد عمليات الإحلال والتجديد والتطوير على احدث النظم، افتتاح متحف الفنون الشعبية، افتتاح مدرسة الفنون ومدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية الاولى من نوعها في مصر وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 495.488.000 جنيه.



وشهد عام 2021 انضمام 13 مركزا ثقافيا على مستوى الجمهورية هي "المرحلة الاولى من تطوير قصر ثقافة الإسماعيلية، منها سينما بور سعيد بعد التطوير ومنفذ بيع هيئة الكتاب في بورفؤاد، متحف محمود خليل وحرمه بعد التطوير، قصر ثقافة العريش بعد 10 أعوام من الغلق، افتتاح مكتبة مصر العامة بعزبة البرج في دمياط، بيتي ثقافة ابرق وحدربة بالبحر الأحمر، مسرح الدكتورة نهاد صليحة والمبنى الجديد للمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون في الجيزة، قصر ثقافة تمى الامديد بالدقهلية ومكتبة حي السلام الثقافية بالمجمع الخدمي بمنطقة الإيواء العاجل بأسوان.



استطاعت الوزارة خلال عام 2022 إدخال 10 مواقع ثقافية وإبداعية لمنظومة العمل بعد إجراء عملية الإحلال ورفع الكفاءة لهم، بتكلفة إجمالية 265 مليون جنيه، وهي "مسرح 23 يوليو" بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد توقف دام 9 سنوات، و"قصر شبين الكوم" بالمنوفية، بعد توقف دام 11 عامًا، ومكتب شبراويش بالدقهلية، و"مسرح الغد" بالعجوزة، إلى جانب المرحلة الأولى من تطوير السيرك القومي بالعجوزة، وتطوير "مخزن 10" بدار الوثائق القومية بمبنى الدار بكورنيش النيل.



ومؤخرا افتتحت وزيرة الثقافة في عام 2023 عددا من المشروعات الثقافية الكبرى، منها مسرح السامر بالعجوزة بعد غلق دام 30 عاما، وافتتاح بيت التراث بالفسطاط، والمركز الثقافي لمدينة الشروق، وقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون.







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