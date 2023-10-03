إعلان الفائز بجائزة نوبل فى الفيزياء 2023.. اليوم

MENAFN - Youm7) تعلن الأكاديمية السويدية، فى العاصمة ستوكهولم، اليوم، عن اسم الفائز أو الفائزين بـ جائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2023، فى ثانى يوم من أيام موسم جوائز نوبل العالمية.

ومن المقرر أن يتم إعلان اسم الفائز أو الفائزين بجائزة نوبل فى الفيزياء 2023، فى تمام الساعة 11:45 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي على أقرب تقدير، والذى يعادل الساعة 12:45 بتوقيت القاهرة.

جائزة نوبل فى الفيزياء 2023

وبدأت الأكاديمية السويدية، موسم جوائز نوبل 2023، بالإعلان عن فوز العالمية المجرية كاتالين كاريكو من المجر، والعالم الأمريكى درو وايزمان بـ جائزة نوبل للطب لعلم 2023 لدورهما فى محاربة فيروس كورونا.

الفائزين بجائزة نوبل للطب 2023

وقالت الأكاديمية السويدية، فى حيثيات منحها جائزة نوبل لعلم وظائف الأعضاء أو الطب لعام 2023 لكاتالين كاريكو ودرو وايزمان وذلك لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات قاعدة النيوكليوزيد التي مكنت من تطوير لقاحات فعالة ضد كوفيد-19.