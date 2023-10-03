إعلان الفائز بجائزة نوبل فى الفيزياء 2023.. اليوم

(MENAFN
- Youm7) تعلن الأكاديمية السويدية، فى العاصمة ستوكهولم، اليوم، عن اسم الفائز أو الفائزين بـ جائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2023، فى ثانى يوم من أيام موسم جوائز نوبل العالمية.
ومن المقرر أن يتم إعلان اسم الفائز أو الفائزين بجائزة نوبل فى الفيزياء 2023، فى تمام الساعة 11:45 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي على أقرب تقدير، والذى يعادل الساعة 12:45 بتوقيت القاهرة.
جائزة نوبل فى الفيزياء 2023
وبدأت الأكاديمية السويدية، موسم جوائز نوبل 2023، بالإعلان عن فوز العالمية المجرية كاتالين كاريكو من المجر، والعالم الأمريكى درو وايزمان بـ جائزة نوبل للطب لعلم 2023 لدورهما فى محاربة فيروس كورونا.
الفائزين بجائزة نوبل للطب 2023
وقالت الأكاديمية السويدية، فى حيثيات منحها جائزة نوبل لعلم وظائف الأعضاء أو الطب لعام 2023 لكاتالين كاريكو ودرو وايزمان وذلك لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات قاعدة النيوكليوزيد التي مكنت من تطوير لقاحات فعالة ضد كوفيد-19.
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