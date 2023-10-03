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خلال أكتوبر.. 15 فيلمًا متنوعًا في انتظار رواد قصر السينما

10/3/2023 4:35:51 AM
(MENAFN- Youm7) يشهد شهر أكتوبر الحالي مجموعة متميزة من الأفلام السينمائية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لرواد قصر السينما بجاردن سيتي.



تتنوع الأفلام هذا الشهر ما بين السينما العالمية، المصرية، الهندية، الأوروبية، بالإضافة إلى أفلام التحريك المقدمة للأطفال، والتي يعقب بعضها عدد من الندوات النقدية بحضور نخبة من النقاد والفنانين من أبرزهم الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، د. نادر رفاعي، نشوى نبيل، وعصام حلمي.



تنطلق فعاليات البرنامج غدًا الاثنين مع فيلم "The wonderful story of henry sugar "ضمن أفلام نادي السينما العالمية، يعقبه ندوة للدكتور نادر الرفاعي.



ويوم 3 أكتوبر يعرض نادي بين "الرواية والفيلم "فيلم "القاهرة 30"، يعقبه ندوة لعصام حلمي، بينما يعرض نادي السينما الآسيوية فيلم "Unforgiven" يوم 4 أكتوبر، يعقبه ندوة لنشوي نبيل.



واحتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر يعرض فيلم "الممر" يوم 8 من الشهر الحالي، أما يوم 9 أكتوبر يقدم نادي السينما العالمية فيلم "Hidden Agenda" يعقبه ندوة للدكتور نادر الرفاعي.



وفي يوم 11 أكتوبر نشهد فيلم"Anatomy of a murder" لنادي الفيلم الكلاسيكي، أما في يوم 11 أكتوبر يقدم نادي السينما الأوروبية فيلم "The Motorcycle Diaries" يعقبه ندوة لنشوى نبيل.



وفي يوم 12 أكتوبر يقدم نادي السينما الهندية، فيلم "Barfi"، ويقدم نادي السينما العالمية يوم 16 أكتوبر فيلم "I Daniel blake" يعقبه ندوة د. نادر الرفاعي.



وفي اليوم التالي يعرض نادي السينما التسجيلية فيلم "Hannibal Hopkins and Sir Anthony" يليه ندوة لناصر عبد المنعم، بينما يشهد يوم 18 أكتوبر فيلم "La vie en rose"
لنادي السينما الأوروبية، يليه ندوة تقدمها نشوي نبيل.



وفي يوم 23 اكتوبر يتجدد اللقاء مع نادي السينما العالمية بتقديم فيلم "Sorry we missed you" يعقبه ندوة للدكتور نادر الرفاعي، ويتضمن يوم 24 أكتوبر عرض فيلم تحريك للأطفال بعنوان "The boss baby"، بينما يقدم نادي السينما الأوروبية فيلم "A Royal Affair" يوم 25 أكتوبر، يليه ندوة تقديم نشوى نبيل، ويأتي ختام البرنامج يوم 26 أكتوبر بعرض نادي السينما الفنزويلية لفيلم "Libertador".



ومن المقرر أن تعرض هذه الأفلام مجانا للجمهور في تمام الساعة السادسة مساءً.







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