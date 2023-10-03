MENAFN - Youm7) بيتون روس أخصائى علم الأمراض أمريكى، لا يزال حتى يومنا هذا، هو أكبر حائز على جائزة نوبل فى الطب ، فمن هو؟ وما الذى قدمه للإنسانية لكى ينال هذه الجائزة.

فرنسيس بيتون روس، ولد فى بالتيمور، فى ولاية ماريلاند، فى 25 أكتوبر لعام 1879، ورحل عن عالمنا فى 16 فبراير لعام 1970، فى نيويورك، كان عالم أمراض أمريكى حصل على

جائزة نوبل فى الطب سنة 1966 لاكتشافه للفيروسات المسبة للسرطان، وذلك مناصفة مع مواطنه تشارلس هوغنس.

فرنسيس بيتون روس أكبر فائز بجائزة نوبل فى الطب

حينما أعلن عن فوز فرنسيس بيتون روس بجائزة نوبل فى الطب عام 1966، كان يبلغ من العمر 87 عاما، ومنذ ذلك الحين، وهو لا يزال أكبر فائز بجائزة نوبل فى علم وظائف الأعضاء أو الطب.

نوبل

يشار إلى أن "روس" حصل على شهادته الطبية الأولى من مدرسة الطب فى جامعة جونز هوبكينز عام 1905 وعين بوظيفة طبيب مقيم فى المستشفى التابع للجامعة، لكنه سرعان ما ترك العمل الإكلينيكي واتجه للعمل البحثي، فعمل معلماً لعلم الأمراض في جامعة متشيغان براتب زهيد، ثم تعلم اللغة الألمانية وسافر إلى ألمانيا سنة 1907 حيث قام بدراسة التشريح المرضي بأحد مستشفيات مدينة دريسدن.

التحق فرنسيس بيتون روس بالعمل بمعهد روكفلر للأبحاث الطبية (جامعة روكفلر حالياً) بموجب منحة دراسية سنة 1909 وصار عضواً فيه سنة 1920 ليظل فيه طيلة حياته البحثية، وفي سنة 1945 ومع وصوله إلى سن الخامسة والستين أصبح روس عضواً متفرغاً Member Emeritus بالمعهد ولكنه ظل على نشاطه البحثي الدءوب ـ الذي دعمته جامعة روكفلر بسخاء ـ حتى وفاته.