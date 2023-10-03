فرنسيس بيتون روس.. أكبر فائز بجائزة نوبل فى الطب

(MENAFN
- Youm7) بيتون روس أخصائى علم الأمراض أمريكى، لا يزال حتى يومنا هذا، هو أكبر حائز على جائزة نوبل فى الطب ، فمن هو؟ وما الذى قدمه للإنسانية لكى ينال هذه الجائزة.
فرنسيس بيتون روس، ولد فى بالتيمور، فى ولاية ماريلاند، فى 25 أكتوبر لعام 1879، ورحل عن عالمنا فى 16 فبراير لعام 1970، فى نيويورك، كان عالم أمراض أمريكى حصل على
جائزة نوبل فى الطب سنة 1966 لاكتشافه للفيروسات المسبة للسرطان، وذلك مناصفة مع مواطنه تشارلس هوغنس.
فرنسيس بيتون روس أكبر فائز بجائزة نوبل فى الطب
حينما أعلن عن فوز فرنسيس بيتون روس بجائزة نوبل فى الطب عام 1966، كان يبلغ من العمر 87 عاما، ومنذ ذلك الحين، وهو لا يزال أكبر فائز بجائزة نوبل فى علم وظائف الأعضاء أو الطب.
نوبل
يشار إلى أن "روس" حصل على شهادته الطبية الأولى من مدرسة الطب فى جامعة جونز هوبكينز عام 1905 وعين بوظيفة طبيب مقيم فى المستشفى التابع للجامعة، لكنه سرعان ما ترك العمل الإكلينيكي واتجه للعمل البحثي، فعمل معلماً لعلم الأمراض في جامعة متشيغان براتب زهيد، ثم تعلم اللغة الألمانية وسافر إلى ألمانيا سنة 1907 حيث قام بدراسة التشريح المرضي بأحد مستشفيات مدينة دريسدن.
التحق فرنسيس بيتون روس بالعمل بمعهد روكفلر للأبحاث الطبية (جامعة روكفلر حالياً) بموجب منحة دراسية سنة 1909 وصار عضواً فيه سنة 1920 ليظل فيه طيلة حياته البحثية، وفي سنة 1945 ومع وصوله إلى سن الخامسة والستين أصبح روس عضواً متفرغاً Member Emeritus بالمعهد ولكنه ظل على نشاطه البحثي الدءوب ـ الذي دعمته جامعة روكفلر بسخاء ـ حتى وفاته.
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