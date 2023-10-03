طريقة الحفاظ على رسائل Gmail المشفرة.. اعرف الخطوات

MENAFN - Youm7) يعد الإنترنت غير آمن، إذا لم تظل يقظًا بشأن بياناتك، ومع ذلك، يمكن أن تسير الأمور بشكل جانبي إذا وقعت في الأيدي الخطأ، وتصبح حماية البيانات أكثر أهمية أثناء إرسال البيانات الحساسة عبر البريد، وعلى الرغم من أن جوجل تدعي أن Gmail آمن إلى حد كبير دون أي وظائف إضافية، إلا أننا لا نزال نسمع عن هجمات اختراق البريد الإلكتروني والتصيد الاحتيالي من وقت لآخر.ولجعل الأمور أكثر أمانًا للمستخدمين، قامت Google بتضمين بعض الحيل مثل التشفير والوضع السري للسماح للمستخدمين بجعل رسائل البريد الخاصة بهم أكثر أمانًا عن طريق إضافة طبقة إضافية من الأمان. وإذا كنت تتطلع إلى إرسال رسائل البريد الإلكتروني بشكل آمن على Gmail، فإليك كيفية القيام بذلك: تشفير رسائل البريد الإلكتروني في Gmail

-تتيح ملحقات بريد الإنترنت S/MIME أو Secure/Multipurpose في Gmail للمستخدمين تأمين بريدهم والتأكد من عدم العبث بالبريد أثناء النقل، وبمجرد تمكينه، فإنه يمنع المتسللين والمهاجمين من إدخال برامج ضارة أو فيروسات في البريد الإلكتروني.

لتمكينه، اتبع الخطوات أدناه

قبل ذلك، من المهم معرفة أن الميزة متاحة فقط لمستخدمي Gmail المدفوع، مما يعني أن الميزة متاحة فقط لحسابات Google Workspace، وتتوفر الميزة أيضًا عبر جميع الأنظمة الأساسية بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول والويب.

- افتح Gmail وتوجه إلى وحدة تحكم المشرف في Google - حدد التطبيقات → Google Workspace وانقر على Gmail - الآن، حدد إعدادات المستخدم وحدد اسم المجال لتنشيط S/MIME - تمكين تشفير S/MIME لإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني - بمجرد تمكينه، انقر فوق إنشاء، وأضف المستلمين، وبمجرد القيام بذلك، سترى رمز القفل بجوار أسمائهم. يشير اللون الأحمر إلى أنه غير مشفر بينما يعكس اللون الأخضر والرمادي مستويات التشفير.