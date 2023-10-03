أبل تكشف عن قائمة ألعاب Arcade لشهر أكتوبر

MENAFN - Youm7) مثل كل شهر، تعلن شركة Apple عن ألعاب وتحديثات جديدة قادمة إلى Arcade، منصة الألعاب عبر الإنترنت الخاصة بها، فخلال شهر أكتوبر، ستحصل Apple Arcade على لعبة جديدة وهي – Cypher 007.وبصرف النظر عن هذا، فإن العديد من الألعاب مثل Hello Kitty Island وAngry Birds Reloaded وWarped Kart Racers تحصل على تحديثات ميزات جديدة. فيما يلي قائمة بجميع الألعاب والتحديثات القادمة إلى Arcade هذا الشهر:Cypher 007

هذا عنوان حصري لـ Apple Arcade وهو متاح الآن لجميع مشتركي Arcade، في اللعبة، سينغمس اللاعبون في لمسة عصرية في لعبة مغامرات التجسس، ويزورون بعض لحظات جيمس بوند الأكثر شهرة ومغامراته غير العادية.

الألعاب تحصل على تحديث جديد هذا الشهر

Hello Kitty Island Adventure: تلقت مغامرة جزيرة Hello Kitty أيضًا تحديثًا رئيسيًا هذا الشهر، إنه الوقت المفضل لدى كورومي في العام، احتفل بكل الأشياء المخيفة في حدث Spooky Celebration الجديد للعبة، حيث يمكن للاعبين فتح مفاجآت تحت عنوان الهالوين واكتشاف ألغاز جديدة في القصر المسكون.

Warped Kart Racers: يعمل هذا التحديث على رفع مستوى المنافسة من خلال لوحات المتصدرين الخاصة بالمضمار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين الاستمتاع بمكافآت الهالوين الحصرية عند المشاركة في أوضاع اللاعبين المتعددين والدوري.Stitch: أحدث Stitch يقدم التحديث مجموعة من الأطواق الجديدة في فئات وأحجام مختلفة، مع ظهور أنماط جديدة كل يوم أربعاء، علاوة على ذلك، تمت إضافة فئة Pixel Art جديدة، تتميز بأنسجة خيوط متقاطعة جديدة تمامًا.Finity: استكشف الوضع التجريبي السببي الجديد في Finity، الذي يوفر للاعبين إعدادات صعوبة أسهل، والقدرة على اختيار رتبتهم، وفرص لعب لا نهاية لها.WHAT THE GOLF?: انغمس في أعماق البحر الأزرق الكبير لمزيد من مغامرات لعب الجولف تحت الماء مع حدث ما الجولف الخاص ذي الطابع البحري، "أوه شيب!"LEGO Brawls: يعود Brick-or-Treat لفترة محدودة، حيث يقدم مستويات تحت عنوان عيد الهالوين ومحتويات مخيفة أخرى مبهجة لعشاق LEGO Brawls.Disney Coloring World+: في Disney Coloring World+، يمكن للمعجبين الآن الانغماس في مجموعة صفحات تلوين خاصة جديدة ورائعة، "Mini Villains"، مما يسمح لهم بتلوين وتخصيص شخصيات Disney Villains ورفاقهم المؤذيين بذوق فنى.