أبل تكشف عن قائمة ألعاب Arcade لشهر أكتوبر

(MENAFN
- Youm7) مثل كل شهر، تعلن شركة Apple عن ألعاب وتحديثات جديدة قادمة إلى Arcade، منصة الألعاب عبر الإنترنت الخاصة بها، فخلال شهر أكتوبر، ستحصل Apple Arcade على لعبة جديدة وهي – Cypher 007.
وبصرف النظر عن هذا، فإن العديد من الألعاب مثل Hello Kitty Island وAngry Birds Reloaded وWarped Kart Racers تحصل على تحديثات ميزات جديدة. فيما يلي قائمة بجميع الألعاب والتحديثات القادمة إلى Arcade هذا الشهر:
Cypher 007
هذا عنوان حصري لـ Apple Arcade وهو متاح الآن لجميع مشتركي Arcade، في اللعبة، سينغمس اللاعبون في لمسة عصرية في لعبة مغامرات التجسس، ويزورون بعض لحظات جيمس بوند الأكثر شهرة ومغامراته غير العادية.
الألعاب تحصل على تحديث جديد هذا الشهر
Hello Kitty Island Adventure: تلقت مغامرة جزيرة Hello Kitty أيضًا تحديثًا رئيسيًا هذا الشهر، إنه الوقت المفضل لدى كورومي في العام، احتفل بكل الأشياء المخيفة في حدث Spooky Celebration الجديد للعبة، حيث يمكن للاعبين فتح مفاجآت تحت عنوان الهالوين واكتشاف ألغاز جديدة في القصر المسكون.
Warped Kart Racers: يعمل هذا التحديث على رفع مستوى المنافسة من خلال لوحات المتصدرين الخاصة بالمضمار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين الاستمتاع بمكافآت الهالوين الحصرية عند المشاركة في أوضاع اللاعبين المتعددين والدوري.
Stitch: أحدث Stitch يقدم التحديث مجموعة من الأطواق الجديدة في فئات وأحجام مختلفة، مع ظهور أنماط جديدة كل يوم أربعاء، علاوة على ذلك، تمت إضافة فئة Pixel Art جديدة، تتميز بأنسجة خيوط متقاطعة جديدة تمامًا.
Finity: استكشف الوضع التجريبي السببي الجديد في Finity، الذي يوفر للاعبين إعدادات صعوبة أسهل، والقدرة على اختيار رتبتهم، وفرص لعب لا نهاية لها.
WHAT THE GOLF?: انغمس في أعماق البحر الأزرق الكبير لمزيد من مغامرات لعب الجولف تحت الماء مع حدث ما الجولف الخاص ذي الطابع البحري، "أوه شيب!"
LEGO Brawls: يعود Brick-or-Treat لفترة محدودة، حيث يقدم مستويات تحت عنوان عيد الهالوين ومحتويات مخيفة أخرى مبهجة لعشاق LEGO Brawls.
Disney Coloring World+: في Disney Coloring World+، يمكن للمعجبين الآن الانغماس في مجموعة صفحات تلوين خاصة جديدة ورائعة، "Mini Villains"، مما يسمح لهم بتلوين وتخصيص شخصيات Disney Villains ورفاقهم المؤذيين بذوق فنى.
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