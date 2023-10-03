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أبرز منتجات ستكشف عنها جوجل فى مؤتمر 4 أكتوبر

10/3/2023 4:35:28 AM
(MENAFN- Youm7) تستعد
Google لاستضافة حدث في مدينة نيويورك للكشف عن سلسلة Pixel 8 وPixel Watch 2، وفيما يلى كل ما يجب أن تتوقع رؤيته من هذا الحدث:

بكسل 8 وبكسل 8 برو

من المتوقع أن تكون الإصدارات الرئيسية المحدثة من Google مثيرة للغاية، مع الكثير من التحديثات الجديرة بالملاحظة بما في ذلك التصميمات المحدثة، وشاشات "Actua" الجديدة الأكثر سطوعًا، وأجهزة وبرامج الكاميرا المحدثة، والكثير من الذكاء الاصطناعي، وكذلك مجموعة شرائح Tensor G3 الجديدة، وقد تكون هذه الشريحة أكبر مصدر محتمل للتحسينات، حيث يُشاع أنها تحتوي على أجهزة محدثة من المفترض أن تكون أكثر كفاءة، وربما تعمل بشكل أكثر برودة أيضًا.

بكسل ووتش 2

وبعيدًا عن الهواتف، تستعد Google أيضًا لإطلاق Pixel Watch 2، وهي تكملة لساعتها الذكية الأولى، بناءً على كل ما رأيناه، يبدو أن هذا هو نوع من التحديث "تحت الغطاء"، حيث تتمتع الساعة الذكية الجديدة بنفس التصميم، ومع ذلك، هذا ليس بالضرورة أمرًا سيئًا، لأنه يترك الباب مفتوحًا أمام الكثير من التحسينات المتكررة.

تتضمن بعض الأشياء الأساسية التي تعلمناها حول Pixel Watch 2 حتى الآن مجموعة شرائح جديدة من شأنها أن تجعل الساعة أسرع وتحسن عمر البطارية، بالإضافة إلى أجهزة استشعار صحية جديدة من المفترض أن تؤدي إلى ميزات Fitbit إضافية، مثل تتبع الضغط. ويبدو أن فرقًا جديدة قادمة أيضًا.

أكدت جوجل أن الطلبات المسبقة للأجهزة الجديدة ستفتح في يوم الحدث، مع تأكيد تاريخ الإصدار عبر شركة النقل ليكون 12 أكتوبر.


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