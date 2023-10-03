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التقاط صورة ​​مذهلة لمجرة فى الفضاء بواسطة كاميرا الطاقة المظلمة

10/3/2023 4:35:27 AM
(MENAFN- Youm7) تُظهر صورة جديدة التقطتها كاميرا الطاقة المظلمة "البصلة المجرية"، وهي مجرة ​​صدفية ذات طبقات متعددة منتشرة على مسافة 150 ألف سنة ضوئية، تبلغ مساحة المجرة NGC 3923 حوالي ضعف حجم درب التبانة، وهي كبيرة الحجم، ولكن الأكبر منها هو مجموعة مجرات قريبة لها كتلة كبيرة، مما يجعل الضوء القادم من المجرات البعيدة خلفها ينحني مثل عدسة مكبرة.





صورة المجرة


كاميرا الطاقة المظلمة هي أداة أرضية موجودة في تلسكوب فيكتور إم بلانكو الذي يبلغ طوله 4 أمتار في تشيلي، وقد تم بناؤها في الأصل لمراقبة العديد من المجرات كجزء من مشروع يسمى مسح الطاقة المظلمة، كذلك يتم استخدامه أيضًا لملاحظات أخرى مثل تصوير المجرات القزمة، ودمج المجرات وغيرها.



السمة الرئيسية لهذه الصورة هي المجرة الصدفية، وهي نوع من المجرات الإهليلجية التي لا تنتشر فيها النجوم بالتساوي، ولكنها بدلاً من ذلك مرتبة في هياكل تشبه الصدفة حسبما نقلت Digitartlends.



يأتي ذلك في حين لا تحتوي المجرات الحلزونية مثل درب التبانة على هذا الترتيب من النجوم، ولكن يُعتقد أن حوالي عُشر المجرات الإهليلجية تمتلك هذا الترتيب، وأن البنية يتم إنشاؤها عندما تندمج مجرتان وتمتص مجرة ​​أكبر رفيقًا أصغر.



كان ما حدث هنا هو اندماج مجرتين، كما يوضح NOIRLab: "أثناء اندماجهما، قام مجال الجاذبية للمجرة الأكبر حجمًا بإزالة النجوم ببطء من قرص المجرة الأصغر.




بدأت تلك النجوم في الاختلاط تدريجيًا مع الهالة الخارجية للمجرة الأكبر حجمًا، لتشكل نطاقات أو أغلفة متحدة المركز، ما يشبه إضافة قطرة من لون الطعام إلى وعاء من الخليط الذي تحركه ببطء، تتمدد القطرة بشكل حلزوني يبقى مرئيًا لفترة طويلة قبل أن تمتزج تمامًا.



الميزة المهمة الأخرى لهذه الصورة يصعب رؤيتها، ولكنها تقع في الجزء العلوي الأوسط، يقوم عنقود مجري ضخم يسمى PLCK G287.0+32.9 بثني الزمكان وتشويه الضوء القادم من المجرات البعيدة، مما يجعلها تبدو ممدودة.





لرؤية الصورة بكامل مجدها وتقدير كل التفاصيل، تتوفر نسخة كبيرة قابلة للتكبير والتصغير من الصورة على موقع NOIRLab.











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