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7 شركات أردنية ناشئة في برنامج توتش داون

10/3/2023 4:33:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان- قال مدير مركز الملكة رانيا للريادة محمد عبيدات، أمس "إن 7 شركات أردنية ناشئة تشارك حاليا في برنامج إقامة رياديي الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية توتش دوان".
وبين عبيدات، في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن هذه الشركات تم اختيارها بناء على معايير موحدة من بين 55 شركة أردنية ناشئة تم تأهيلها من أصل 90 شركة.
ويهدف برنامج إقامة رياديي الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية "توتش داون" الذي تقدر موازنته بنحو 440 ألف دولار مقدمة كدعم للبرنامج من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في عمان، إلى مساعدة 16 شركة ناشئة أردنية للوصول إلى السوق الأميركية وبناء شراكات وإجراء دراسات للسوق بهدف التوسع.
وبين عبيدات، أن الشركات الأردنية تتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأميركية ولفترة 6 أسابيع متواصلة ستلتقي خلالها مجموعة كبيرة من الشركات الأميركية وتنظم لها زيارات ولقاءات مع خبراء ومستثمرين وشركاء محتملين وحاضنات أعمال أميركية، للاطلاع على السوق الأميركية والتعرف على سبل التواجد والتواصل معها لدعمها في إمكانية الوصول لها وتوسيع أعمال الشركات الأردنية.
وقال "هذه الشركات تمثل الفوج الأول من الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج الذي ينفذ بالتعاون بين مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وحاضنة أعمال "إي بارك" بدعم من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الأردن، مستهدفا الشركات الناشئة والريادية التي تأسست في الأردن، والقابلة للنمو والتوسع ومن كل القطاعات".
وأكد عبيدات أن باب استقبال الطلبات للفوج الثاني من البرنامج مفتوح حاليا أمام الشركات الناشئة الأردنية وحتى 12 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، حيث سيجري اختيار 9 شركات ناشئة أردنية للمشاركة في هذا الفوج.
وقال "البرنامج في مجمله يهدف الى مساعدة 16 شركة ناشئة أردنية على التشبيك والوصول الى السوق الأميركية، حيث جرى الانتهاء من اختيار ودعم الفوج الأول في انتظار اختيار الفوج الثاني".
وأشار إلى أهميته في التغلب على تحدي الوصول الى الأسواق، مثل السوق الأميركية، مبينا أن الشركات المستفيدة من البرنامج ستحظى بدعم مالي، إلى جانب الإرشاد والتوجيه والمساعدة على بناء خطة التوسع والوصول إلى السوق الأميركية وتشبيكها بمسرعات وبرامج دعم ريادة في أميركا.
ويحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية، منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.
أرقام رسمية أخرى، تظهر أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021، شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.

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