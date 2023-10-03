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طرق يمكن القيام بها لتحسين الأداء الأكاديمي لأطفالك

10/3/2023 4:33:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي- يعتمد مستقبل الأطفال بشكل كبير على والديهم. يعد الميل الأكاديمي من الصفات التي يمكن أن يكون للوالدين تأثير عليها، حيث يجب زرع بذور الأداء الأكاديمي الأفضل في سنوات النمو المبكرة. فيما يأتي بعض الطرق التي تساعد الوالدين في غرس حب الدراسة والتعلم في عقول أطفالهم، بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India.
1. الدراسة أولوية: يجب أن يقال للأطفال إن دراساتهم ذات أولوية قصوى، وليست الحد الأدنى الذي يفعله المرء للحصول على وظيفة جيدة أو وسيلة للكسب. ينبغي أن يعطي الآباء أهمية للدراسة قبل أي شيء آخر.
2. المتعة والعمل لا يجتمعان: يحتاج الأطفال إلى بيئة مستقرة للدراسة والتفوق في مجالاتهم الأكاديمية، مما يعني أنه يمكن أن تضطر الأسرة إلى إلغاء العطلات في بعض الأحيان لتوفير الأجواء المناسبة لهم.
3. إنشاء روتين يومي: كما أن تنظيف الأسنان أو الاستحمام يعد من الطقوس اليومية، ينبغي أن تكون الساعات المخصصة للدراسة كذلك. يجب أن يفهم الأطفال أنه يتعين عليهم تخصيص ساعات معينة يوميا للدراسة الذاتية من دون فشل.
4. قدوة يحتذى بها: لقد تم التركيز بشكل كاف على الكيفية التي يساعد بها أسلوب حياتنا وسلوكنا في تنشئة أطفالنا. إذا تعلم أحد الوالدين أشياء جديدة وقرأ أمام طفله، فإن فرص الطفل في الالتحاق بالدراسات تزداد جدية.
5. التشجيع: لقد ولت الأيام التي كان من الممكن فيها زرع الخوف من خلال الصراخ على الأطفال من أجل الدراسة بجدية أكبر. إن الأطفال بالوقت الحالي يدركون تماما وينتبهون جيدا لمستقبلهم. لا ينبغي للوالدين أن يجعلوا الدراسة مؤلمة ومملة. يمكن الجلوس وتشجيع الطفل على الدراسة حتى يعتبرها نشاطا للترابط.
6. التضحية: بالنسبة للطفل الذي يدرس بمفرده في المنزل مع العلم أن والديه يمضيان وقتا ممتعا في نزهة، قد تبدو الدراسة وكأنها مهمة ثقيلة. يمكن أن يجعل الوالدان البيئة ملائمة من خلال التواجد حولهم ومساعدتهم أثناء عملهم الجاد، والتضحية بالنزهات خارج المنزل.
7. قوة المراجعة: من الضروري مراجعة ما يتعلمه الطفل خلال الأسبوع. يمكن أن يحدد الأب يوما لمراجعة كل ما تم تحصيله دراسيا خلال الأسبوع حتى يحفظوه جيدا.
8. عطلات نهاية الأسبوع: إن عطلة نهاية الأسبوع هي أفضل وقت للدراسة الذاتية، حيث يميل الأطفال إلى الشعور بالتعب بعد المدرسة ودروس التدريب خلال الأسبوع. وينبغي على الآباء أيضًا الحفاظ على جدول أعمال واضح وعدم استقبال الكثير من الضيوف لتجنب الإزعاج أثناء وقت استذكار الأطفال لدروسهم في عطلة نهاية الأسبوع.
9. مساحة للقراءة: يمكن أن يساعد إنشاء منطقة دراسة نظيفة وخالية من الفوضى للأطفال حتى يتمكنوا من التركيز بشكل جيد من دون الكثير من التشتيت.
10. المساعدة في الدراسة: يمكن أن يوظف الآباء خبراتهم الدراسية السابقة في دعم أطفالهم. كما أن مساعدة الأطفال في الحصول على المواد الدراسية عن طريق اصطحابهم إلى فصولهم الدراسية، يمكن أن يسهم في بعض الأحيان في تحفيز الطفل على التفوق والتميز.-(العربية نت)

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