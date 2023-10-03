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بمشاركة موسيقيين من 10 دول أوروبية وعربية انطلاق الدورة الـ 11 من مهرجان عمان جاز

10/3/2023 4:33:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مع عروض موسيقية متنوعة لموسيقيين وفرق من 10 دول أوروبية وعربية، يعود مهرجان "عمان جاز" يوم الثلاثاء 3 أكتوبر على مدار 3 أيام في عمان في المبنى الثقافي الرياضي لجمعية الثقافة والتعليم الأرثودكسية في الشميساني.

ويفتتح المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ويقدم 6 عروض موسيقية منوعة في عمان، يقدمها موسيقيون وفرق موسيقية من خلفيات وثقافات مختلفة يجتمعون معا تحت مظلة موسيقى الجاز.

ومهرجان "عمان جاز" هو الفعالية السنوية الوحيدة في الأردن المخصصة لموسيقا الجاز، ويهدف إلى نشر موسيقى الجاز وخلق فرص للتبادل الفني والموسيقي والحوار بين الثقافات، من خلال تقديم عروض موسيقية متنوعة مشتركة وفردية، وتنظيم فعاليات "موسيقى عالدرج" وبرنامج "حلقات" للإقامة الفنية، بالإضافة إلى عقد الورشات المختلفة في عمان وخارجها.

ويأتي مهرجان "عمان جاز" بإنتاج من "أورانج ريد" وبالشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي لدى الأردن وهيئة المعاهد الثقافية الأوروبية EUNIC، وبالشراكة مع سفارة النمسا، سفارة اسبانيا، سفارة إيطاليا، سفارة هولندا، معهد غوته الأردن، معهد ثِربانتِس في عمان، والمركز الثقافي الإيطالي في عمّان.
ويقام طيلة أيام المهرجان عرضان موسيقيان يوميا، الساعة 7:30 مساء والساعة 9:00 ليلا، ويشمل برنامج اليوم الأول (الثلاثاء 3 أكتوبر) عرض لنتائج برنامج "حلقات" للإقامة الفنية، وعرض آخر لفرقة "مأدبا" التي تمزج ما بين المقامات العربية وموسيقى الجاز المعاصرة.

أما اليوم الثاني الأربعاء 4 أكتوبر، فهنالك عرض لفرقة "واملا" التي تستمد إلهامها من الفلكلور البرازيلي والأرجنتيني ومناطق البحر المتوسط، وعرض مشترك لرباعي ماورو سيقورو مع لوكا آكوينو، والذين يقدمون نوع فريد من موسيقى الجاز يدمج ما بين ألحان البحر المتوسط وموسيقى الجاز الأوروبية المعاصرة.

وتتضمن عروض اليوم الثالث؛ الخميس 5 أكتوبر، عرضا مشتركا لأمينة بوروين مع ثلاثي أسامة المشاقبة، حيث سيقدمون رحلة موسيقية من الجاز والفنك والموسيقى الإلكترونية، بالإضافة إلى عرض لثلاثي جوليا هولسمان؛ والذي يقدم مؤلفات موسيقية بأسلوب الجاز الأصيل لكن بصبغتهم الخاصة.

يشارك في المهرجان- بجميع فعالياته- أكثر من 50 موسيقي ومغني من 10 دول: الأردن وتونس وألمانيا والنمسا وسوريا وإيطاليا واسبانيا وهولندا وبلغاريا وأرمينيا.

وضمن فعاليات المهرجان، انطلقت يوم الأحد 1 أكتوبر، ولأول مرة في مدينة البترا فعاليات "موسيقى عالدرج" في نسختها الخامسة، وجاءت بتنظيم وانتاج مشترك ما بين "أورانج ريد" ومعهد غوته عمان (داعم رئيسي)، وشملت 8 عروض موسيقية مجانية، تجمع ما بين موسيقى الجاز والموروث العربي وغيرها من الألوان الموسيقية، قدمت للعامة والسياح على مدار يومين.

أيضا انطلق مؤخرا برنامج الإقامة الموسيقية والفنية "حلقات" في البترا، وجمع بين ستة موسيقيين موهوبين من أوروبا والعالم العربي والأردن لمدة ستة أيام في برنامج موسيقي تدريبي، تدربوا خلاله على مؤلفات ومختارات موسيقية متنوعة بالإضافة إلى تقنيات خاصة بموسيقى الجاز


ويشارك في "حلقات" هذا العام موسيقيون من خلفيات وثقافات مختلفة وهم: ناريغ آباجيان - مشرف "حلقات" (عازف بيانو وموزع موسيقي) من أصل أرمني سوري، وسارة دويك (عود وغناء) من تونس، وفيكتوريا كيريلوفا – (دبل بيس) من بلغاريا، ومن الأردن كل من: أحمد سلاوي – (كلارينيت، آلات نفخ شعبية وغناء) وبشار خريس (ايقاعات) وقاسم البدول (ربابة).

هذا ويشتمل برنامج المهرجان على ورشتين عمل متخصصة بموسيقى الجاز عزفا وغناء.

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