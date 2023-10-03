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ضبط 371 حالة عمل أطفال منذ بداية العام

10/3/2023 4:32:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






ضبط قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال بوزارة العمل في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، 371 حالة عمل أطفال، بينها 10 إناث، بينما تنوعت جنسيات المضبوطين، فمنهم 245 أردنيا، و110 سوريين، و7 باكستانيين، و6 مصريين، بعد تنفيذ 12,528 زيارة تفتيشية، وفق بيانات للوزارة حصلت عليها "الغد".
وبحسب البيانات، بلغ عدد حالات عمل الأطفال المضبوطة في آب (أغسطس) الماضي، 52 طفلا عاملا، بينما خالفت 156 صاحب عمل، وحررت 172 إنذارا بحق أصحاب عمل مخالفين، ونفذت 55 نشاطا توعويا، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، في حين تلقت مديريات وأقسام التفتيش بالوزارة 73 شكوى بشأن عمالة الأطفال، جرت تسوية 59 منها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق.
وبشأن عدد الكتب الخاصة بشروط تشغيل الأطفال التي صدرت منذ بداية العام الحالي، وصلت إلى 133 كتابا، في حين وصل عدد البلاغات على موقع "تشيلدلابور" إلى 13.
ووفقا لآخر دراسة أجراها المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، فإن أبرز النشاطات الاقتصادية التي يعمل فيها أطفال، تتمثل بـ"تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات" و"الزراعة"، و"الصناعات التحويلية"، و"الإنشاءات"، كما أن القطاع الزراعي يشغل أطفالا بين سني 5 و11 عاما، إذ يعمل 56 % منهم في القطاع، بينما يتوجه من هم بين سني الـ15 و17 عاما، للعمل بنسب أكبر في الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع وإصلاح المركبات.
وبينت دراسة المركز، أن متوسط أجور مجمل الأطفال العاملين يصل إلى 171 دينارا شهريا، أي نحو 5 دنانير يوميا، وأن صحتهم وسلامتهم تتعرض لمخاطر عدة، أهمها الغبار والدخان، والضجيج، والحرارة العالية، واستخدام أدوات ومواد كيماوية خطرة في العمل، إضافة إلى الإيذاء النفسي والبدني، والمعاملة القاسية والإهانات المتكررة من أصحاب العمل، وأن نحو 47 % من الأطفال العاملين هم في أعمار تقل عن 14 عاما، 28 % منهم يعملون في أعمال خطرة، وأن الفئة بين 16 و17 عاما المسموح لها بالعمل في أعمال لا تشكل خطرا على سلامتهم وصحتهم وأخلاقهم، يشتغل معظمهم ساعات عمل أكثر من المسموح به (أي أكثر من 36 ساعة أسبوعيا)، وكثير منهم يمارسون أعمالا خطرة.
وبحسب الدراسة، ما تزال حالات المخالفات التي يجري ضبطها ضئيلة جدا، وهي في حدود الـ500، بحيث لا تتجاوز نسبتها 0.5 % من حجم عمالة الأطفال، مقارنة بعدد الأطفال العاملين، في وقت افتقدت فيه السياسات والبرامج الخاصة بالحد من عمل الأطفال للتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتنفيذها.
وكان الأردن، صادقت على اتفاقيات دولية تتعلق بمكافحة عمل الأطفال، كما أن قانون العمل ينسجم مع مبادئ هذه الاتفاقيات، لذا منعت بنودها تشغيل الحدث إذا لم يكمل الـ16 بأي صورة من الصور، إلى جانب منع تشغيله بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الـ18، وألا تزيد ساعات عمله على 6 ساعات، وعدم تشغيله ليلا أو في الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.

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