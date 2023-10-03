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إيهود باراك: تل أبيب تواجه خطر التدمير الذاتي.. قيادتها عمياء وعلى الإسرائيليين العصيان

10/3/2023 4:32:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود باراك إن قيادة إسرائيل الحالية عمياء كما كانت عشية حرب 1973، وإنها تواجه تحديا داخليا وجوديا لا يقل عن التحديات الخارجية. كما قال إن التطبيع مع السعودية مهم لإسرائيل، كبداية لاعتراف دول إسلامية أُخرى، وفرصة اقتصادية مثيرة للاهتمام، لكنها لا تنتظر عند الباب، والطريق إليها ملتوٍ ومعقد ولا يوجد أي ضمان للوصول إليها.
في مقال بعنوان:“هذا هو الخيار الأخير المتبقي؛ إسرائيل عشية الحسم”، نشره موقع القناة 12 العبري، يشكّك باراك بإمكانية الحصول على الأغلبية اللازمة في مجلس الشيوخ الأمريكي للمصادقة على“حلف دفاعي” كما يطلب السعوديون، الآن عشية انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، وكذلك يشكّك في قدرة حكومة نتنياهو الحالية على تقديم أقل ما يمكن مما يطلبه السعوديون والأمريكيون في الشأن الفلسطيني.
ويرى باراك أن هناك سخرية تاريخية من حقيقة أنه في الوقت الذي نضج فيه التطبيع مع السعودية، توجد في إسرائيل حكومة غير طبيعية”، ويضيف:“أيضاً، موضوع التطبيع شائك أكثر مما يبدو، فالولايات المتحدة لا تستطيع الموافقة على دائرة وقود كاملة (تخصيب لليورانيوم) على الأراضي السعودية، يتم تفعيلها بيد السعوديين، أيضاً وجود دائرة كاملة على الأراضي السعودية وبرقابة/ تشغيل أمريكي هو خطوة خطرة في حالة تغيير النوايا (بن سلمان يقول بصورة واضحة إذا أصبحت إيران نووية فإن السعودية ستغدو نووية أيضاً)، أو في حال تغيير النظام.
ويعلل باراك معارضته لفكرة الموافقة الإسرائيلية على فرن نووي مدني في السعودية بترجيحه أيضاً أن عدداً كبيراً من التقنيين السعوديين سيعملون في هذه المنشأة، ولن تكون هناك أي مشكلة في طرد الأمريكيين وجلب مهندسين من باكستان مكانهم حتى يستطيعوا“تفعيل الدائرة” بمفردهم. وطبقاً لباراك فإنه من الواضح أنه بعد السعودية، فإن تركيا ومصر ستسعيان لمكانة“دولة عتبة نووية”، وهذه ستكون نهاية نظام السلاح النووي، وستكون هذه مخاطرة غير معقولة للمنطقة والعالم”. كما يعلّل باراك استبعاده للتطبيع مع السعودية في هذه الفترة بالقول إنه أكثر من هذا كله فإن الرئيس جو بايدن يعلم جيداً، وأكثر من البقية، أنه يمكن أن يجد نفسه يمنح نتنياهو هدية قيّمة جداً في كانون الثاني/يناير 2024، ليجده بعدها بأشهر، وخلال المعركة الانتخابية، يدعم منافسه بصوت مرتفع ولاهث.
الصراع على هوية إسرائيل
في مقاله، يتطرق باراك للسجالات الإسرائيلية الداخلية، ويقول إنه خلال“عيد العرش” يتعزّز الصراع على هوية إسرائيل وطريقها ومستقبلها، منبهاً إلى أن الأجواء تغدو أكثر احتقاناً مع الاقتراب من الحسم. ويبرر اعتقاده بدنوّ لحظة الحسم بالقول إن قضاة المحكمة العليا سيكتبون قريباً جداً قراراتهم بشأن الالتماسات ضد قانون إلغاء“حجة المعقولية” وضد“قانون العزل”، وإن نتنياهو ووزراءه يوضحون الآن أنه من الممكن ألا يلتزموا قرارَ المحكمة العليا، وفي خضم زيارة مذلة تقريباً في الولايات المتحدة، تظهر التوقعات الجميلة بشأن اختراق سريع في العلاقات مع السعودية، وهذا بالإضافة إلى المواجهات بين تنظيم“الرأس اليهودي” والمحتجين بسبب صلاة كانت تفرض فصلاً بين النساء والرجال في الحيز العام.
ويمضي باراك في توصيف الحالة الإسرائيلية المحتدمة الآن:“في الوقت نفسه، يوجد مجرم من الدرجة الأولى في أوروبا، يتحدث بصوته من داخل السجن عن فساد نتنياهو، ولو حدث هذا في بريطانيا أو ألمانيا أو الدول الإسكندنافية، لَأدى إلى استقالته، أما عندنا، فكل شيء يختفي بسبب كثرة الأحداث. وأخيراً، فقد وصل القتل في المجتمع العربي داخل إسرائيل إلى نقاط ذروة جديدة.
إن حكومة الفشل تقود إسرائيل إلى الهاوية، وفي طريقها، تحطم الاقتصاد والأمن والعلاقات مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التكاتف الداخلي الذي أنقذنا قبل نحو 50 عاماً في حرب 1973 القاسية، وكل ما يقف في طريقها”.
وضمن قراءة باراك للواقع وللمستقبل القريب في إسرائيل يقول إنه يحاول التركيز على ثلاث نقاط مهمة تنتظرها:
إنهم يرفضون الامتثال للمحكمة العليا
ويحذر باراك مما هو موجود وقادم:“يجب ألاّ نتوهم، فالانقلاب الدستوري لا يزال يتقدم، ورفْضُ الامتثال لقرارات المحكمة العليا هو رصاصة في رأس“الديموقراطية”، وإذا قبلنا بهذا، فإن إسرائيل ستتحول إلى دولة عالم ثالث، يكون فيها الامتثال لسلطة القانون وضعاً غير طبيعي”، وهذا هو هدف نتنياهو، وعلينا منعه من الوصول إليه. إن النية المعلنة بعدم الامتثال تحوّل قرارات المحكمة العليا في مجال حجة المعقولية، وأيضاً العزل، ولجنة اختيار القضاة، مصيرية. إنها انتصار الحرية أو لحظة انتصار للنازية في تاريخنا”.
كما يؤكد باراك أن نتنياهو وعصابته يؤمنون بأنه في حال توقفوا عن الامتثال لقرارات المحكمة العليا ولم يحدث أي شيء، فإن الجميع سيعتاد؛ المواطنون، والإعلام أيضاً، الذي يخطئ بعدم أخذ موقف، سيعتادون جميعاً، وكذلك حراس العتبة، حراس الديموقراطية، وبعدهم ستعتاد المحكمة العليا لعدم وجود خيارات أُخرى، فهي، كما يقال، لا تملك المال ولا السيف، وليس لديها إلا نحن، المحتجون، الذين نقاتل دفاعاً عن استقلالنا. ولذلك، يجب القول بوضوح: إن رئيس الحكومة والحكومة الذين لا يمتثلون لقرارات المحكمة العليا هم“حكومة متمردة”، غير شرعية، رئيساً وأعضاءً، وتضع نفسها فوق القانون. لذلك، سيكون فوق رؤوسهم علم أسود من اللاقانونية الواضحة”.
“ديموقراطية” في حالة دفاع عن النفس
كذلك يزعم باراك أن إسرائيل“ديموقراطية تدافع عن نفسها”، وعلى الإسرائيليين العمل الآن بالقوة النابعة من حقهم في“الدفاع عن أنفسهم”. ويتابع:“أنا على قناعة بأن واجب كل قاضٍ في المحكمة العليا، وكل نائب في النيابة العامة، وكل حراس العتبة في قيادات الجيش والشاباك والموساد، وأيضاً رئيس الدولة وزعماء المعارضة، وواجبنا- نحن المواطنين- أن نتحرك بشجاعة وبكافة الطرق القانونية من أجل إحباط هذا الانقلاب. وأقول لنا، نحن المحتجين وأيضاً المواطنين، إن العصيان المدني غير العنيف هو الطريق الصحيح، وقد حان وقته. لا يمكن لأي إنسان شريف أن يدّعي مستقبلاً أن يافطة“الديكتاتورية قادمة” لم تكُن موجودة عشية عيد العرش سنة 2023، ومكتوبة بخط واضح على الحائط. إن لم ننهض ونتصرف بسرعة، فإن أحداً لن يستطيع التحرُّر مستقبلاً من مسؤوليته عن النتيجة”.
“يوم الغفران” في تل أبيب
ويستذكر باراك الصلاة التي شهدت فصلاً بين النساء والرجال في المساحات العامة في تل أبيب والمدن العلمانية، ويعتبرها استفزازات مقصودة وخرقاً لقرار المحكمة العليا، بمبادرة من تنظيم“رأس يهودي”، الذي يسعى للفوضى على طريق تحقيق الدولة التوراتية. ورغم انتقادات وجهت ضد محتجين علمانيين لقيامهم بدور الشرطة والتدخل لفضّ صلاة تفصل بين الرجال والنساء في مكان عام يقول باراك إن الشرطة، بصورة غير مسبوقة، لم تقم بفرض قرار المحكمة العليا، وحولت المسؤولية إلى بلدية تل أبيب، وفي غياب تحرُّك الجهات التي يخوّلها القانون القيام بذلك، فإن قيام المواطنين، سكان المدينة، بإزالة العازل الفاصل بين النساء والرجال يشكّل حالة دفاع عن النفس، ودفاع عن سلطة القانون في الحيز العام الذي يعيشون فيه.
ويضيف، في دفاعه عن الناشطين العلمانيين اليهود في تل أبيب:“حتى دموع التماسيح بشأن“اليساريين يهاجمون اليهود في يومهم المقدس”، بحسب رواية نتنياهو، فإنها ليست إلا تحريضاً، فإن أحداً لم يكن يريد القتال، وخصوصاً في“يوم الغفران”، لكن المسؤولين عما حدث هم“رأس يهودي” وقياداته، وليس المحتجين. من أزال السواتر ليسوا أقل يهودية ممن بادروا إلى الاستفزازات، والمؤكد أنهم وطنيون أكثر كثيراً منهم. حتى أن الرسالة التي أرسلَتها بعض قيادات الاحتجاجات، وفيها تحفّظ عما قام به المحتجون، كانت غير ضرورية في اعتقادي، لكن لنذكّر؛ رأيي ليس أكثر أهمية من رأي هؤلاء الذين أرسلوا الرسالة، حتّى أن رأيهم ليس أكثر أهمية من رأي من قاموا بالأمر الصائب، في رأيي، لإحباط هذا الاستفزاز”.
ويقول أيضاً إن قوة الاحتجاجات هي بانفتاحها على الآراء، وبالتسامح إزاء ما يقوم به الآخر، فتعدُد الوجوه هو مصدر قوّتنا.
ويمضي باراك في الدفاع عن الاحتجاجات المتجددة للأسبوع التاسع والثلاثين، وشملت مظاهرة، ليلة أمس، مقابل فندق نتنياهو وزوجته في الجولان السوري المحتل:“أمامنا أهداف مشتركة، وهذه طبيعة الاحتجاجات الشعبية العفوية الواسعة التي حققت إنجازات غير مسبوقة على مستوى دولي، لكن الذروة لا تزال أمامنا. علينا ألا نتردد حتى تنتصر قيم وثيقة الاستقلال وسلطة القانون، وحتى نتأكد من أن هذا التهديد لمستقبلنا كأشخاص أحرار قد زال ولا يمكن أن يعود”.
الأمس واليوم
ويرى باراك أنه مع بداية العام الجديد، 50 عاماً على تلك الحرب (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973)، يجد الإسرائيليون أنفسهم مرة أُخرى أمام خيارات مصيرية، لكن هذه المرة التحدي داخلي، لكنه أيضاً وجودي، ولا يقل عن التحدي الخارجي حينها. ويعلل باراك تشخيصه، الذي سبقه به رئيس إسرائيل السابق رؤوفين ريفلين الذي اعتبر، عام 2015، أن حالة التشظي بين“الأسباط الإسرائيلية” أخطر على إسرائيل من قنبلة إيران، بالقول:“كما حدث حينها، فالقيادة، اليوم أيضاً، عمياء عن الواقع، كما كانت حينها عمياء بسبب أحكام خاطئة وأخطاء حرجة ومصيرية. وعلى الرغم من ذلك، فقد كان هناك شعور بالمسؤولية الثقيلة، ولم تكن هناك أي دوافع خفية غير مصلحة الدولة. أما اليوم، فلا أقول الشيء نفسه عمن يقودون الانقلاب الدستوري، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، فهُم يقودوننا نحو مسار تدمير داخلي، يمكنهم وقفه وإلغاؤه إلى الأبد، لكنهم لا يقومون بذلك لدوافع غريبة، بعيدة كل البعد عن مصلحة الدولة ومستقبلها. ويخلص باراك للقول إنه كما كان الوضع في السابق، فإن الذين سينقذون الموقف اليوم أيضاً هم المواطنات والمواطنون الشجعان والمصممون، لكن الفَرق أنهم حينها (في حرب 1973) كانوا باللباس العسكري وإصبعهم على الزناد، أما اليوم، فهم يرتدون قميصاً عادياً ويحملون علَماً في اليد، ويعلمون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ولن يقبلوا بأي خيار آخر إلاّ النصر، بغض النظر عن الثمن”.-(وكالات)

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