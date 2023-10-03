تشكيلات إدارية بوظيفة مدير قضاء في الداخلية

تشكيلات إدارية بوظيفة مدير قضاء في الداخلية
التاريخ
10/3/2023 4:32:37 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر وزير الداخلية مازن الفراية، تعيين عدد من موظفي الوزارة بوظيفة مدير قضاء، اعتباراً من تاريخ يوم غد الأربعاء وهم، شبلي نواش العميان، صالح راتب المجالي، قيس راضي حداد، محمود عوض السلايطة، غيث محمد عبيدات، عبدالله شهاب أبو وندي، عبدالكريم محسن أبو دلو، أيمن مد الله الذيابات.
(بترا)
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